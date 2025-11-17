Lluvia de estrellas Leónidas hoy: hora y dónde ver en vivo

El mejor momento para observarlas será durante las horas previas al amanecer, cuando la constelación de Leo se eleva más en el cielo y el radiante alcanza su punto más alto. Para este 2025, la Luna estará en cuarto menguante y solo tendrá un 3% de luminosidad, lo que mejora notablemente la visibilidad. Basta con encontrar un lugar oscuro, recostarse y mirar hacia el cielo para disfrutar del evento.