Quién es Lina Garrido, la congresista que desató la furia de Petro

A esto, el mandatario respondió en la misma red social que no está "acostumbrado a salir corriendo" y acusó a la congresista de basarse "solo" en "insultos y mentiras". "Escuché toda la intervención de la parlamentaria Garrido, no dio cifras, no demostró que las mías sean falsas. Y solo escuché insultos y mentiras", aseveró el jefe de Estado.