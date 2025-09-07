  1. Inicio
"Kiko", el hondureño que mató con hacha a hombre en Dallas; recibió cadena perpetua

El hondureño presumía adorar a la "Santa Muerte" y las autoridades aseguran que pertenece a la pandilla 18. Fue hallado culpable de un macabro crimen

Kiko, el hondureño que mató con hacha a hombre en Dallas; recibió cadena perpetua
Un hondureño de 23 años, originario de Sulaco, Yoro, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por un crimen que estremeció a la comunidad en diciembre de 2023.
Conocido por sus amistades como "Kiko", este hondureño fue acusado y encontrado culpable por un atroz crimen.
El 7 de diciembre de ese año, alias Kiko, atacó con un hacha a un hombre en situación de calle, mientras la víctima se encontraba enviando un mensaje de texto.

 Luis Licona
Testigos relataron que la agresión del hondureño fue repentina y sin provocación.
Uno de los transeúntes intentó intervenir, pero se vio obligado a huir por temor a también ser agredido.
Tras el ataque, "Kiko" trasladó el cuerpo de su víctima a un tráiler, lo envolvió y lo abandonó junto con el arma homicida antes de escapar.

 Luis Licona
La policía lo localizó menos de 24 horas después en la casa de una tía, en Balch Springs.
Pruebas de ADN encontradas en el hacha y en los zapatos del acusado confirmaron su responsabilidad.
Durante el juicio salió a la luz que Estrada. Su familia realizó rituales vinculados a la figura de la Santa Muerte en un intento de influir en el juez, sin éxito.
El mismo hondureño evidenciaba en sus redes sociales que era adorador de "la Santa Muerte".
Las investigaciones revelaron además sus vínculos con la pandilla Barrio 18, así como episodios de intimidación en la comunidad.
El 11 de agosto de 2025, un tribunal lo declaró culpable y lo sentenció a cadena perpetua.
La familia de la víctima manifestó alivio tras el fallo, al considerar que se hizo justicia después del horror vivido.
El nombre de pila del hondureño es Carlos Estrada y según se le reveló a Diario La Prensa una fuente, desde muy pequeño se fue a Estados Unidos.
