'Influencer' mexicana es asesinada junto a sus dos hijos y esposo en Jalisco

Las autoridades mexicanas investigan los asesinatos de la influencer Esmeralda Ferrer Garibay, hallada sin vida junto a su pareja y sus dos hijos en Guadalajara, Jalisco.
Los cuerpos de la familia fueron descubiertos dentro de una camioneta Ford Ranger, el pasado 22 de agosto.
La camioneta fue abandonada en la colonia San Andrés, Guadalajara.
Las autoridades locales identificaron a las víctimas como Esmeralda Ferrer Garibay (32 años), su esposo Roberto Carlos Gil Licea (36 años) y sus dos hijos Gael (13 años) y Regina (7 años).
La Fiscalía de Jalisco investiga si el ataque podría estar relacionado con las actividades del esposo de Esmeralda, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos.
La víctima, conocida como Esmeralda FG en redes sociales, tenía más de 40,000 seguidores en TikTok, donde compartía videos sobre su lujoso estilo de vida.
Esmeralda también creaba contenido sobre belleza y moda.
El asesinato de la tiktoker y su familia ha causado conmoción en México.
Los cuerpos de las víctimas, originarias de Michoacán, ya fueron entregados a sus familiares tras las diligencias realizadas en el Servicio Médico Forense.
Los asesinatos en Jalisco ponen de relieve la ola de violencia que azota este estado mexicano, donde se han registrado varios crímenes de alto impacto en los últimos meses.