  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

'Influencer' mexicana es asesinada junto a sus dos hijos y esposo en Jalisco

El cuerpo de la 'tiktoker' fue hallado en el interior de una camioneta junto al de sus familiares.

  • 31 de agosto de 2025 a las 13:43 -
  • Redacción
'Influencer' mexicana es asesinada junto a sus dos hijos y esposo en Jalisco
1 de 10

Las autoridades mexicanas investigan los asesinatos de la influencer Esmeralda Ferrer Garibay, hallada sin vida junto a su pareja y sus dos hijos en Guadalajara, Jalisco.

 Fotos: RRSS
'Influencer' mexicana es asesinada junto a sus dos hijos y esposo en Jalisco
2 de 10

Los cuerpos de la familia fueron descubiertos dentro de una camioneta Ford Ranger, el pasado 22 de agosto.
'Influencer' mexicana es asesinada junto a sus dos hijos y esposo en Jalisco
3 de 10

La camioneta fue abandonada en la colonia San Andrés, Guadalajara.
'Influencer' mexicana es asesinada junto a sus dos hijos y esposo en Jalisco
4 de 10

Las autoridades locales identificaron a las víctimas como Esmeralda Ferrer Garibay (32 años), su esposo Roberto Carlos Gil Licea (36 años) y sus dos hijos Gael (13 años) y Regina (7 años).
'Influencer' mexicana es asesinada junto a sus dos hijos y esposo en Jalisco
5 de 10

La Fiscalía de Jalisco investiga si el ataque podría estar relacionado con las actividades del esposo de Esmeralda, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos.
'Influencer' mexicana es asesinada junto a sus dos hijos y esposo en Jalisco
6 de 10

La víctima, conocida como Esmeralda FG en redes sociales, tenía más de 40,000 seguidores en TikTok, donde compartía videos sobre su lujoso estilo de vida.
'Influencer' mexicana es asesinada junto a sus dos hijos y esposo en Jalisco
7 de 10

Esmeralda también creaba contenido sobre belleza y moda.
'Influencer' mexicana es asesinada junto a sus dos hijos y esposo en Jalisco
8 de 10

El asesinato de la tiktoker y su familia ha causado conmoción en México.
'Influencer' mexicana es asesinada junto a sus dos hijos y esposo en Jalisco
9 de 10

Los cuerpos de las víctimas, originarias de Michoacán, ya fueron entregados a sus familiares tras las diligencias realizadas en el Servicio Médico Forense.
'Influencer' mexicana es asesinada junto a sus dos hijos y esposo en Jalisco
10 de 10

Los asesinatos en Jalisco ponen de relieve la ola de violencia que azota este estado mexicano, donde se han registrado varios crímenes de alto impacto en los últimos meses.
Cargar más fotos