Influencer fue asesinada tras realizar una transmisión en vivo

Una influencer surcoreana fue encontrada muerta en una montaña del condado de Muju en Corea del Sur, momentos después de realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales.
La víctima fue identificada como Yoon Ji-ah, una influencer de 22 años de edad, que tenía más de 300 mil seguidores en TikTok.
Las autoridades creen que la tiktoker fue atacada unos 30 minutos después de finalizar su última transmisión en vivo.
Ji-ha había estado grabando en la isla Yeongjong, en Incheon, a más de tres horas del lugar donde fue hallado su cuerpo.
Su cuerpo presentaba señales de moretones y estrangulamiento, la autopsia concluyó que la causa de la muerte fue asfixia por compresión del cuello, según registraron medios locales.
El principal sospechoso del asesinato es un hombre de 50 años de edad, identificado con el apellido Choi, y quien se hacía pasar como CEO de una empresa de TI.
El sospechoso habría intentado convecer a la influencer de hacer negocios juntos., sin embargo, cuando ella lo rechazó habría reaccionado violentamente, según medios locales.
El cuerpo de Ji-ah fue encontrado en una maleta abandonada al pie de una montaña.
El asesinato de la influencer ha causado conmoción en Corea del Sur, un país con bajos índices de violencia.
Autoridades arrestaron al principal sospechoso del asesinato, que se encontraba en quiebra y buscaba el apoyo de la influencer para su empresa de tecnología.