Las imágenes de la luna de sangre alrededor del mundo

El cielo ofreció un espectáculo único la noche del domingo: un eclipse total con una “luna de sangre” que tiñó de rojo el satélite durante 83 minutos.
El fenómeno fue visible en Asia, África, Australia y parte de Europa.
Los espectadores de América no pudieron observar el espectacular fenómeno.
Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina.
Cuando es total, como el de anoche el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.
La NASA afirma que durante un eclipse lunar, la Luna se ve roja o naranja porque toda la luz solar que no está bloqueada por la Tierra se filtra por una gruesa porción de la atmósfera terrestre en su camino hacia la superficie lunar.
"Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna", indic la agencia estadounidense.
A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden verse desde una franja muy limitada de la superficie terrestre y duran unos minutos, los de Luna son visibles desde toda la mitad del planeta donde es de noche y se prolongan durante varias horas.
Los eclipse de Luna, que son mucho más frecuentes que los solares totales, es uno de los espectáculos astronómicos más accesibles y populares.
Cada año se producen entre cuatro y siete eclipses, incluyendo los de Sol y los de Luna, según datos del Observatorio Astronómico Nacional de España (OAN).
El siguiente evento astronómico que podrá observarse el 21 de septiembre es un eclipse parcial de Sol.