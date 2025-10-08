Las imágenes del ataque al convoy de Noboa en medio de las protestas en Ecuador

El Gobierno de Ecuador denunció el martes un presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa, después de que la caravana en la que se movilizaba para llegar a un acto en el sur del país fuera atacada por supuestos manifestantes.
La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, denunció que un grupo de manifestantes "estuvieron lanzando piedras" contra la caravana del mandatario en el municipio de El Tambo, de la provincia andina de Cañar". "También hay signos de bala en el carro del presidente", añadió.
Una segunda camioneta del convoy del mandatario quedó con daños en las ventanas tras el ataque registrado la tarde del martes cuando Noboa se dirigía a un evento en Cañar.
En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que supuestos manifestantes lanzan algunas piedras contra la caravana presidencial.
El mandatario salió ileso y estuvo presente en el evento que estaba previsto continuando con su agenda.
Noboa dijo en el evento que no permitirá que "un poco de vándalos" les impidan trabajar, en referencia a un grupo de manifestantes que atacó su caravana cuando se cumple el día 16 de protestas indígenas contra el alza del diésel y otros reclamos.
Las protestas fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande de país, después de que Noboa eliminara el subsidio al diésel.
Los manifestantes mantienen cerradas nueve carreteras de tres de las veinticuatro provincias, la mayoría en la norteña Imbabura, que ha sido durante estos días el epicentro de las protestas.
Esta semana las fuerzas de seguridad se mantienen alerta por la posible toma de la capital, Quito, por parte del movimiento indígena.
Noboa ha reiterado que no va a negociar la medida, ya que considera que el subsidio al diésel no ha ayudado a los más pobres, sino que ha favorecido al contrabando y a la minería ilegal.
Las protestas dejan un fallecido, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.
La Conaie denunció en su cuenta de la red social X una "brutal acción policial y militar" contra "el pueblo movilizado" durante la llegada de Noboa a El Tambo, y señaló que "cinco compañeros" habían sido "detenidos de forma arbitraria".