¿Quién es el hondureño al que llaman "Monstruo" y acusan de abusar de su sobrina en Houston?

Cuando su sobrina de 12 años quedó sola en Estados Unidos, Félix Bustillo Díaz pidió su custodio. Las autoridades esperaban que la menor encontrara en el hogar de su pariente el apoyo que nunca encontró y más bien fue el inicio de un infierno en donde este es señalado como el antagónico junto al salvadoreño José Gerber Rivera.
ICE describió al hondureño Felix Bustillo como "un extranjero ilegal delincuente de 49 años de Honduras". "Lo protegieron con el TPS pese a que tenía antecedentes penales", agregó Seguridad Nacional.
Felix, quien es originario de Tegucigalpa, fue el primer señalado de abusar de una niña de 12 años. Las autoridades aseguran que existen fotos de él sin ropa y en un sofá. La gráfica fue tomada por la niña y enviada a una amiga.
Este trailero hondureño ha sido cataloga por medios locales como uno de los "monstruos que arruinó la vida de una niña de 12 años".
La niña es la a la sobrina/nieta del hombre que hasta había desarrollado un código para concretar sus aberrantes planes.
Félix Bustillo y José Gerber Rivera (foto), de 45 años, cuentan con detención migratoria y están detenidos sin derecho a fianza. La jueza a cargo del caso determinó que hay suficientes elementos en este caso contra Rivera y Bustillo. Documentos judiciales indican que Rivera, es el novio de una prima de la víctima, según autoridades, los tres compartían la misma cama.
Se cree que los abusos ocurrieron desde los 6 hasta los 12 años, cuando la menor pasó presuntamente a manos de dos mujeres en el condado Montgomery, quienes ahora están acusadas de maltratarla físicamente. Quien aparece a la izquierda es Tania García.
Brenda García, la otra mujer acusada. Según las autoridades, las mujeres le habrían ofrecido a la niña llevarla con ellas para rescatarla del presunto abuso sexual que sufría en manos de Bustillo y Rivera.
Félix Bustillo, a quien la niña identificó como el hombre que la tocó inapropiadamente, está acusado de haber comenzado el abuso cuando ella tenía tan solo 6 años. Según las investigaciones, Bustillo usaba un mensaje de texto de signo de interrogación (?), como una señal para que la menor fuera a su habitación para tener intimidad.
La fiscalía del condado Harris asegura que este es solo el inicio del caso y que están comprometidos a defender a las víctimas sin importar su estatus migratorio en el país.
La HSI de Houston y la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery arrestaron a Brenda García (foto) y Tania García el 3 de octubre por delitos graves de lesiones a un menor, retención ilegal y grabación visual invasiva. "Aunque la niña ahora está a salvo, nuestra misión está lejos de haber terminado. Seguiremos trabajando sin descanso con nuestros socios de las fuerzas del orden para descubrir todos los detalles de esta investigación y garantizar que se haga justicia", afirmó el sheriff del condado de Montgomery, Wesley Doolittle.
Los acusados tienen audiencias en diciembre y se espera que el caso continúe.