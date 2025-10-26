Hondureño capturado en Carolina del Norte presumía armas en redes sociales

Emil Yafet Lagos Herrera es un hondureño que en dos noches se metió a 16 negocios de Charlotte, Carolina del Norte y tras hacer sus fechorías huyó a Carolina del Sur en donde también había sido denunciado de meterse a establecimientos locales, pero su "fortuna" se acabó porque las autoridades le seguían la pista y lo detuvieron.
Las autoridades revelaron que Lagos Herrera se metió a los locales el 6 y 13 de octubre. Sus atracos iban desde tiendas, restaurantes y locales comerciales, ubicados en los corredores de Providence Road y Lancaster Highway.
Este hondureño de 24 años fue arrestado el 14 de octubre en el estado de Carolina del Sur, donde también era buscado por robo con entrada forzada en una propiedad no residencial, según consta en una orden de arresto que fue revelada por las autoridades.
Tras su detención, Lagos Herrrera fue enviado a la cárcel del condado de Mecklenburg en donde ICE ya lo solicitó para deportarlo a Honduras.
A través de sus redes sociales, Emil subía contenido desde Estados Unidos, pero en otras cuentas, cuando estaba más joven, se le miraba con armas en su poder.
Emil es originario de Juticalpa, Olancho, y según las fotografías de sus anteriores perfiles, se dedicaba a la ganadería.
Las autoridades de Charlotte han informado que Emil no actuó solo y andan tras la pista de sus compinches.
Las autoridades presentaron la lista de todos los locales a los que se habría metido Emil y sus compinches. En algunos de ellos se robó grandes sumas de dinero, pero de otros, solo hay reportes de algunos dólares.
De acuerdo con las órdenes emitidas el 21 de octubre por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), Lagos Herrera fue acusado de allanamiento en 16 establecimientos comerciales, hurto tras allanamiento en 11 negocios y 16 cargos de conspiración criminal grave.
Entre los negocios afectados figuran: CPR Cell Phone Repair, donde presuntamente se sustrajeron pantallas de iPhone y Android, piezas electrónicas, una MacBook Pro, $800 en efectivo y seis teléfonos iPhone, valorados en $51,800.
De VIP Nails se reportó que de una caja registradora sustrajo $9,480. En TLC Cleaners y Charlotte Vitamins and Health, se llevó $1,800 en efectivo. De Kung Fu Tea, $20 en efectivo y de Sephora se reportó el robo de un perfume de muestra valorado en $20.
De Rack Room Shoes se llevó mercancía Nike valorada en $1,390 y de Finale Pizza se marchó con $20 en efectivo.
Otros comercios afectados incluyen ABC Store, Sushiya Japan Super Pot, UPS Store, Jimmy John’s, Postal Print & Ship y Wolf’s Haircuts for Men.