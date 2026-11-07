Hondureña pierde a su bebé tras la detención de su esposo por ICE en Texas

Una familia hondureña atraviesa un difícil momento tras perder al bebé que esperaban. El fallecimiento ocurrió días después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaran al padre de familia, Alberto Díaz Carrasco, frente a su vivienda en Texas, Estados Unidos.
El pequeño, a quien sus padres habían decidido llamar Lix Andree, tenía previsto nacer en las próximas semanas. Su madre, Melissa, tenía siete meses de embarazo cuando ocurrió el operativo migratorio.
Según el testimonio brindado por la familia a Telemundo, Alberto fue detenido por agentes federales frente a su vivienda en Texas, donde residía junto a su esposa y sus cinco hijos. A raíz del arresto, Melissa quedó al cuidado de los menores y sin el principal sustento económico de la familia.
La mujer aseguró que presenció el procedimiento e intentó explicarles a los oficiales que estaba embarazada. Sin embargo, denunció que recibió agresiones físicas durante la intervención.
"Me empujaron y me golpearon los brazos", relató Melissa. Según su testimonio, los agentes continuaron forcejeando con ella pese a que su embarazo era evidente.
Después del incidente, la hondureña comenzó a presentar problemas de salud y, días más tarde, fue trasladada de emergencia a un hospital. Durante la atención médica recibió la noticia del fallecimiento de su bebé.
"Me dijo que el bebé estaba muerto. Yo pregunté por qué y me dijo que el bebé había recibido una sobrecarga de estrés", contó la madre al recordar lo que le comunicaron los médicos.
La pérdida de Lix Andree dejó a la familia sumida en el dolor. Melissa conserva algunas de las pertenencias que habían preparado para recibir al pequeño, mientras enfrenta las dificultades económicas y emocionales derivadas de la ausencia de su esposo.
Además del duelo, la hondureña debe hacerse cargo de sus otros cinco hijos, quienes también esperaban la llegada del nuevo integrante de la familia. Según el relato, los restos del bebé permanecen a la espera de que sus familiares puedan cubrir los gastos funerarios.
Por su parte, Alberto Díaz Carrasco continúa bajo custodia migratoria en un centro de detención de ICE. Desde allí, pidió que le permitan regresar con su familia para acompañarlos durante este momento.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) señaló que Díaz había sido detenido previamente, en julio de 2019, por ingresar de manera irregular al territorio estadounidense.
La institución confirmó que permanece detenido mientras se desarrolla su proceso de deportación. Sin embargo, no se pronunció sobre las denuncias de Melissa respecto al presunto uso de la fuerza durante el operativo.
Ante esta situación, la familia busca el respaldo de las autoridades hondureñas para conseguir los recursos necesarios y cubrir los gastos funerarios del pequeño Lix Andree.