Su hijo sí llegó: El caso de la hondureña desaparecida en su viaje a Canadá

Esta es la historia de Claudia Vanessa Machado Martínez, una hondureña que viajó hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro y que, posteriormente, decidió mudarse a Canadá; sin embargo, desapareció de camino a ese país. Su hijo la acompañaba y llegó seguro a su destino, pero ella no. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente?
En junio de 2023, Claudia Vanessa junto a su hijo, un menor de edad, abandonaron Honduras de manera irregular rumbo a Estados Unidos. Durante el viaje, Claudia obtuvo documentos mexicanos mientras cruzaba por ese país.
Una vez en Estados Unidos, se instaló en Houston con la ayuda de una excompañera, luego vivió con un tío político y después consiguió empleo con una mujer que incluso le ofreció un lugar donde quedarse. Seguidamente se mudó a Austin, Texas, donde laboró en una escuela durante todo el año 2024.
El 27 de enero de 2025, le comunicó a su esposo que regresaría a Honduras por temor a las nuevas políticas migrantes de Donald Trump. Sin embargo, al día siguiente tomó una decisión inesperada: decidió partir rumbo a Canadá.
El 29 de enero, a las 4:52 de la madrugada, fue la última conexión de Claudia a través de su celular. Desde ese momento, desapareció sin dejar rastro.
Semanas después, la familia recibió una noticia que los desconcertó: el "coyote" logró llevar al niño hasta Canadá, pero no dio información alguna sobre Claudia Vanessa.
Nadie supo dónde estaba, cuándo volvería ni las razones de su desaparición. El "coyote" solo dejó al menor en casa de una tía y se fue sin dar explicaciones.
"Eso fue lo más extraño, ¿cómo pudo llegar solo con el niño? ¿Dónde está mi hija?", lamentó su madre en un medio de comunicación local. Sus familiares piden información de su paradero en redes sociales.
Tras muchos intentos fallidos por localizarla, la familia recibió confirmación oficial de su desaparición el 10 de octubre de 2025, la Cancillería de Honduras emitió una circular alertando sobre su caso. El 17 de octubre se informó a la familia que se encontró la mochila de Claudia, la cual fue reconocida por su cuñada.
Su esposo Edgardo Rivas la sigue buscando incansablemente, compartiendo su fotografía en grupos de hispanos en Estados Unidos y Canadá. Sus familiares piden cualquier pista a través del WhatsApp +504 9861-5999, contacto de doña Claudia Martínez.