Su hijo sí llegó: El caso de la hondureña desaparecida en su viaje a Canadá

Esta es la historia de Claudia Vanessa Machado Martínez, una hondureña que viajó hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro y que, posteriormente, decidió mudarse a Canadá; sin embargo, desapareció de camino a ese país. Su hijo la acompañaba y llegó seguro a su destino, pero ella no. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente?