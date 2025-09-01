Ofrecen recompensa por conductor que causó muerte de Stefhany Reconco

La Policía del condado Miami-Dade, Estados Unidos, busca al conductor y vehículo involucrados en el accidente que cobró la vida de la hondureña Stefhany Reconco Rosales.
El incidente ocurrió ayer, domingo, poco antes de las 5:30 am en el área de la cuadra 3400 de Northwest 32nd Avenue.
La víctima fue identificada como Sthefany Michelle Reconco, una joven de entre 25 y 26 años, quien desde hace varios años había emigrado hacia suelo estadounidense en busca de mejores oportunidades.
Funcionarios de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade dijeron que Stefhany Reconco-Rosales, de 26 años, fue atropellada por un vehículo en una intersección.
Un video de la escena mostró a un agente practicándole RCP y compresiones en el pecho antes de colocarla en una ambulancia. Pero Reconco-Rosales, que era de Honduras, murió a causa de sus heridas.
El anuncio de búsqueda de la Policía. Se ofrece una recompensa de hasta 5.000 dólares por información que conduzca a un arresto. Los funcionarios de la oficina del sheriff dijeron que están buscando un Cadillac Escalade de 4 puertas modelo 2014-2020 que es blanco y posiblemente tiene daños en la parte delantera.
Michelle era originaria de Juticalpa, Olancho, donde aún residen varios de sus familiares. La noticia de su fallecimiento ha causado profundo dolor en su comunidad, donde era recordada como una persona alegre y trabajadora.
Amigos cercanos y parientes en Honduras han expresado su pesar en redes sociales, compartiendo mensajes de despedida y pidiendo fortaleza para la familia en medio de la difícil situación.
De acuerdo con las versiones, el fuerte impacto le provocó heridas mortales, y aunque recibió atención en el lugar, nada se pudo hacer para salvarle la vida. La noticia también ha conmocionado a la comunidad hondureña en Florida, donde Michelle era conocida por su carisma y su cercanía con otros compatriotas.
"Veo estas noticias confirmando que tu presencia física ya no estará con nosotros. Stefhany Michelle Reconco, mi compañera de muchas aventuras, los diciembre ya no serán los mismo sin vos, esperarte con ansias que llegaras y ponernos al día. Te amaré toda la vida, gracias por todo lo que compartimos juntas", escribió una mujer llamada Karla Reconco.