Ruinas y devastación: Los gazatíes regresan a lo que queda de sus hogares

Tras la entrada en vigor del alto el fuego, miles de gazatíes regresan a las ruinas de sus ciudades en la Franja.

  • 12 de octubre de 2025 a las 08:05 -
  • Agencia EFE
1 de 12

Miles de gazatíes emprendieron el regreso a sus hogares tras la entrada en vigor del alto el fuego luego de la firma del acuerdo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Israel y Hamás.

 Fotos: EFE
2 de 12

Las ruinas y escombros que inundan este domingo las calles de la ciudad de Gaza ofrecen un panorama desolador a los miles de exiliados en su regreso a sus ciudades.
3 de 12

Tras el cese de los ataques israelíes, el incesante estallido de las bombas ha dejado paso al ruido de las palas que se afanan por despejar las calles de escombros y de restos de cascotes que caen desde los edificios.
4 de 12

Algunos buscan entre los escombros los pocos objetos que han sobrevivido a los proyectiles. Una niña rebusca entre un montón de ropa hasta hallar unos libros y papeles. Otro hombre le entrega a su hijo unos cojines que en algún momento formaban para de un sofá.
5 de 12

Miles de palestinos desplazados regresan a Gaza entre los escombros.

6 de 12

Muchos de los desplazados, cuando regresan, se encuentran vías intransitables, en las que los escombros se amontonan hasta crear barreras de varios metros de altura.
7 de 12

Palestinos caminan por una calle destruída por los bombardeos israelíes en Gaza.
8 de 12

Tampoco funcionan servicios tan básicos como el suministro de agua o el alcantarillado, por lo que se vuelven a sus refugios en el sur-tiendas de campaña en la gran mayoría de los casos- con la esperanza de que, en algún momento, sus barrios y sus casas vuelvan a ser habitables.
9 de 12

Los palestinos buscan reconstruir Gaza tras el acuerdo del alto el fuego que se espera ponga fin a la guerra.
10 de 12

Vviviendas palestinas en el barrio de Sabra.
11 de 12

La niña gazatí Jenaan Nabil, de solo 10 años, mira desde el cristal de su auto otros desplazados.

 EFE
12 de 12

Soldados israelíes y tanques israelíes apostados en la ciudad de Gaza.
