Cae el presunto conductor que causó muerte de hondureña en Miami

"Veo estas noticias confirmando que tu presencia física ya no estará con nosotros. Stefhany Michelle Reconco, mi compañera de muchas aventuras, los diciembre ya no serán los mismo sin vos, esperarte con ansias que llegaras y ponernos al día. Te amaré toda la vida, gracias por todo lo que compartimos juntas", escribió una cercana de Sthefany en redes sociales.