Cae el presunto conductor que causó muerte de hondureña en Miami

Sthefany Michelle Reconco falleció el pasado 31 de agosto en un accidente vial ocurrido cerca de un club nocturno en Miami, Estados Unidos. El conductor responsable se dio a la fuga tras el impacto.
No obstante, las autoridades locales de Miami capturaron en las últimas horas a Edwin Alberto Serrano, de 46 años, como el presunto conductor que causó la muerte de Sthefany, de 26 años..
Según el informe preliminar, Sthefany acababa de salir de una discoteca cuando sucedió en horas de la madrugada el accidente, cerca del 809 Miami Lounge.
La información preliminar reveló que Edwin Alberto Serrano estaba al volante de un Cadillac Escalade blanco cuando presuntamente impactó contra Sthefany Michelle Reconco.
El Cadillac Escalade blanco fue hallado con un fuerte golpe en las afueras de la vivienda de Edwin, quien fue arrestado en ese mismo instante.
La denuncia contra el sospechoso se produjo después del anuncio de la Policía local de Miami, que ofrecía una recompensa de hasta 5,000 dólares por información que condujera a su arresto.
A pesar de los esfuerzos de socorristas y personal médico, perdió la vida en el lugar del percance.
Sthefany era originaria de Juticalpa, Olancho, donde aún residen varios de sus familiares.
La noticia de su fallecimiento ha causado profundo dolor en su comunidad, donde era recordada como una persona alegre y trabajadora.
"Veo estas noticias confirmando que tu presencia física ya no estará con nosotros. Stefhany Michelle Reconco, mi compañera de muchas aventuras, los diciembre ya no serán los mismo sin vos, esperarte con ansias que llegaras y ponernos al día. Te amaré toda la vida, gracias por todo lo que compartimos juntas", escribió una cercana de Sthefany en redes sociales.