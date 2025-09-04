Hermanos hondureños mueren tras impactar contra una camioneta en Texas

Dos hermanos, de origen hondureño, fallecieron la noche del pasado martes tras un trágico accidente en Fort Worth, Texas, Estados Unidos.
Los hermanos hondureños fueron identificados como Irma y Antonio García. Su muerte provocó lamento entre sus familiares, amigos y conocidos.
Según el reporte preliminar, los hermanos perdieron el control e impactaron contra una camioneta la noche del 2 de septiembre. Ambos murieron en el lugar de los hechos.
Las autoridades estadounidenses aún no confirman la causa del accidente. No obstante, iniciaron el proceso de investigación para aclarar los hechos.
"Vuela alto, que Dios te reciba en sus brazos", escribió uno de los amigos más cercanos de Antonio García.
La inesperada noticia provocó consternación entre los conocidos hondureños, quienes crearon una campaña de recaudación de fondos para repatriar los cuerpos hacia Honduras.
"Estamos recaudando fondos para cubrir los gastos de repatriación y funerales", expresó Delmi Ayala en la cuenta de GofundMe.
"La familia no solo enfrenta la pérdida irreparable de Irma y Antonio, sino también el difícil proceso de repatriación de sus restos a Honduras", agregó con lamento Delmi.
Este es el enlace para apoyar a la familia hondureña de Irma y Antonio.