Así murió Ariela "La Langosta", la mejor amiga de Tekashi 6ix9ine

Una reconocida influencer, identificada como Ariela "La Langosta", fue encontrada sin vida con múltiples impactos de bala en una carretera de Nueva York, Estados Unidos.
La muerte de Ariela "La Langosta" causó gran impacto a nivel internacional. Según las autoridades, el fallecimiento se registró el pasado 17 de agosto.
El informe preliminar reveló que, la influencer murió en la madrugada del pasado domingo por heridas de bala en el costado de la carretera conocida como Cross County Parkway en Mount Vernon.
Ariela regresaba en su Mercedes Benz G cuando fue atacada a balazos.
En una de las hipótesis del crimen se considera que la influencer fue asesinada tras una confusión.
No obstante, otras hipótesis garantizan que era su pareja el objetivo del atentado.
Ariela apareció con el rapero Tekashi 6ix9ine en el videoclip de su tema ‘Wapae’. Para él la influencer era como "una hermana".
Tekashi 6ix9ine lamentó con profundo dolor el fallecimiento de Ariela "La Langosta". “No existe un corazón más lindo”, escribió en redes sociales.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa de muerte de la influencer.