Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su "ángel guardián"

A los siete años, Carla Castellón sobrevivió a un ataque armado en su casa en San Miguel, El Salvador. La joven se dispuso para contar su historia en redes sociales, la cual rápidamente se viralizó y llegó hasta los oídos del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Aquella noche, pandilleros irrumpieron en su hogar para extorsionar a su madre, quien se negó a pagar. El ataque le arrebató la vida a su mamá y dejó a Carla sin ambos brazos.
“Lo que me pasó fue cuando tenía siete años. Mi mamá tenía una tienda y los pandilleros llegaron a pedirle dinero. Como no pudo pagar, una noche llegaron y dispararon”, relató Carla, hoy de 23 años, en un video difundido en redes sociales que ha conmovido a miles de salvadoreños.
La joven recuerda que, tras escuchar un fuerte estruendo, perdió el conocimiento. Al despertar, estaba tendida en el suelo, gravemente herida y cubierta de sangre. Su madre yacía sin vida a su lado.
Fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de San Miguel y luego al Hospital de Niños Benjamín Bloom, en San Salvador, donde los médicos confirmaron que habían debido amputarle ambos brazos para salvarle la vida.
“Cuando me vi por primera vez sin manos, empecé a llorar y gritar. Era una niña, no entendía nada”, contó Carla en su testimonio.
Su historia fue retomada por medios locales y llegó hasta el presidente Nayib Bukele, quien le envió un mensaje de apoyo a través de la red social X.
“Hola, Karla, tuviste una infancia muy dura. Esos engendros de Satanás causaron mucho sufrimiento, pero Dios está contigo y estoy seguro de que Él quiere que tengas un gran futuro", escribió el mandatario.
"Mi equipo te apoyará en tus proyectos”, agregó. La respuesta de Nayib Bukele causó impacto a nivel nacional e internacional. Medios de comunicación empezaron a elogiar su pronta acción ante la viralización del video.
La joven mostró su apoyo a la respuesta del mandatario y le aseguró que estaría pendiente. "Gracias a usted, hoy me siento segura", enfatizó.
Bukele ha sido severamente criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos por el trato a los pandilleros encarcelados. No obstante, el país minimizó la tasa de violencia y aumentó la seguridad.
Tras la llegada de Bukele como mandatario en El Salvador, miles de pandilleros permanecen encarcelados actualmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Aunque muchos critican las medidas, otros agradecen.