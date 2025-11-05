  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su "ángel guardián"

Carla Castellón perdió sus brazos tras un ataque de pandilleros. Esta fue la impactante acción de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tras enterarse de su historia.

Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su ángel guardián
1 de 12

A los siete años, Carla Castellón sobrevivió a un ataque armado en su casa en San Miguel, El Salvador. La joven se dispuso para contar su historia en redes sociales, la cual rápidamente se viralizó y llegó hasta los oídos del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

 Foto: redes sociales
Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su ángel guardián
2 de 12

Aquella noche, pandilleros irrumpieron en su hogar para extorsionar a su madre, quien se negó a pagar. El ataque le arrebató la vida a su mamá y dejó a Carla sin ambos brazos.

 Foto referencial
Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su ángel guardián
3 de 12

“Lo que me pasó fue cuando tenía siete años. Mi mamá tenía una tienda y los pandilleros llegaron a pedirle dinero. Como no pudo pagar, una noche llegaron y dispararon”, relató Carla, hoy de 23 años, en un video difundido en redes sociales que ha conmovido a miles de salvadoreños.

 Foto: redes sociales
Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su ángel guardián
4 de 12

La joven recuerda que, tras escuchar un fuerte estruendo, perdió el conocimiento. Al despertar, estaba tendida en el suelo, gravemente herida y cubierta de sangre. Su madre yacía sin vida a su lado.

Foto: redes sociales
Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su ángel guardián
5 de 12

Fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de San Miguel y luego al Hospital de Niños Benjamín Bloom, en San Salvador, donde los médicos confirmaron que habían debido amputarle ambos brazos para salvarle la vida.

 Foto: redes sociales
Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su ángel guardián
6 de 12

“Cuando me vi por primera vez sin manos, empecé a llorar y gritar. Era una niña, no entendía nada”, contó Carla en su testimonio.

 Foto: redes sociales
Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su ángel guardián
7 de 12

Su historia fue retomada por medios locales y llegó hasta el presidente Nayib Bukele, quien le envió un mensaje de apoyo a través de la red social X.

 Foto de archivo
Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su ángel guardián
8 de 12

“Hola, Karla, tuviste una infancia muy dura. Esos engendros de Satanás causaron mucho sufrimiento, pero Dios está contigo y estoy seguro de que Él quiere que tengas un gran futuro", escribió el mandatario.
Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su ángel guardián
9 de 12

"Mi equipo te apoyará en tus proyectos”, agregó. La respuesta de Nayib Bukele causó impacto a nivel nacional e internacional. Medios de comunicación empezaron a elogiar su pronta acción ante la viralización del video.

 Foto de archivo
Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su ángel guardián
10 de 12

La joven mostró su apoyo a la respuesta del mandatario y le aseguró que estaría pendiente. "Gracias a usted, hoy me siento segura", enfatizó.

 Foto de archivo
Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su ángel guardián
11 de 12

Bukele ha sido severamente criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos por el trato a los pandilleros encarcelados. No obstante, el país minimizó la tasa de violencia y aumentó la seguridad.

 Foto referencial
Ataque de pandilla dejó sin brazos a joven salvadoreña; Bukele se convierte en su ángel guardián
12 de 12

Tras la llegada de Bukele como mandatario en El Salvador, miles de pandilleros permanecen encarcelados actualmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Aunque muchos critican las medidas, otros agradecen.

 Foto referencial
Cargar más fotos