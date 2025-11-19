¿Qué hacía Cristiano Ronaldo en una cena privada con Trump?

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr saudí, cenó el martes 18 de noviembre en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, como parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmám, en su visita a Estados Unidos. Estas son las imágenes.
Durante un discurso de bienvenida a la cena, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Cristiano Ronaldo en persona.
Ronaldo, acompañado de su prometida Georgina Rodríguez, fue ubicado en los primeros asientos de la mesa en el Salón Este de la Casa Blanca.
Durante la cena, el presidente Trump dio la bienvenida a los invitados calificando al príncipe heredero como "un verdadero socio para la paz y la prosperidad" en el mundo y para la paz en el Medio Oriente.
La cena fue atrasada debido a que la alfombra roja colocada fuera del salón tuvo que ser acompañada por una carpa debido a la fuerte lluvia en Washington D.C.
Además de Cristiano Ronaldo, Trump también recibió a Elon Musk, siendo este el regreso del magnate de la tecnología a la Casa Blanca luego de su distanciamiento con el mandatario republicano.
La cena en la Casa Blanca reunió intereses políticos, deportivos y económicos. Durante el evento, Trump destacó la alianza estratégica entre Estados Unidos y Arabia Saudita, mencionando avances en acuerdos de defensa y cooperación que incluirían la venta de aviones F-35 y compromisos de inversión cercanos al billón de dólares.
Ronaldo no realizó intervenciones públicas durante la cena, pero el encuentro cara a cara con Trump era esperado por ambos. El delantero ya había expresado su deseo de conversar personalmente con el mandatario estadounidense en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.
