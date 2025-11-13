Lo que hallaron en la casa donde le quitaron la vida a Brenda, Morena y Lara

Una casa común se convirtió en eco del horror. Detrás de sus paredes, la policía encontró rastros de lo que pasó con las jovencitas Brenda, Morena y Lara. ¿Qué se sabe a casi dos meses del triple crimen?
La casa ubicada en la calle Chañar de Florencio Varela, Argentina, parecía estar abandonada, pero realmente escondía secretos atroces. Allí, la policía y los peritos hallaron pruebas clave que permitieron reconstruir cómo fueron engañadas las tres jóvenes.
Al ingresar, el lugar estaba completamente revuelto. Había muebles tirados, objetos rotos y rastros de violencia. Los investigadores filmaron cada rincón para documentar el estado en el que fue hallada. Esas imágenes, que circularon semanas después en redes sociales, mostraron paredes manchadas, pisos con marcas y puertas con rastros de sangre, incluso en los marcos.
En el patio trasero, los equipos de la fiscalía hallaron la prueba más contundente. Allí, bajo una capa de tierra removida, estaban enterrados los cuerpos de Brenda, Morena y Lara.
La casa no fue elegida al azar. Según los fiscales, funcionaba como “zona liberada” dentro del circuito narco de la organización investigada, un sitio usado ocasionalmente para guardar mercadería, esconder personas o resolver “problemas” internos.
Según la investigación, Brenda, Morena y Lara fueron invitadas con una mentira: una supuesta fiesta. En realidad, las estaban llevando hacia una casa controlada por una banda narco.
El grupo las habría citado bajo engaño entre el 19 y el 20 de septiembre de 2025, pero la trampa fue planificada como parte de una venganza por un presunto robo de drogas.
La investigación reveló que la organización actuó con roles definidos: algunos se encargaron de engañar a las tres jovencitas, otros las raptaron y otros intentaron encubrir el atroz crimen.
Por el caso ya hay ocho detenidos en Argentina y uno en Perú. Entre ellos, Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Parra, Celeste González Guerrero, Milagros Ibáñez, Iara Ibarra y Matías Ozorio.
Los fiscales apuntan a que detrás estuvo “Pequeño J”, alias de Tony Janzen Valverde, detenido en Perú y considerado el líder de la organización. El grupo tendría vínculos con el narcotráfico y una estructura jerárquica.
Los delitos que se les imputan van desde el triple homicidio agravado por premeditación y alevosía, hasta privación ilegal de la libertad y encubrimiento agravado.
Los fiscales sostienen que el crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una “empresa criminal planificada”, con tareas divididas y coordinación transnacional.
A casi dos meses del hecho, las familias de Brenda, Morena y Lara piden justicia. La causa sigue avanzando con nuevos testimonios y pruebas que buscan definir el rol de cada implicado.