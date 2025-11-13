Lo que hallaron en la casa donde le quitaron la vida a Brenda, Morena y Lara

Al ingresar, el lugar estaba completamente revuelto. Había muebles tirados, objetos rotos y rastros de violencia. Los investigadores filmaron cada rincón para documentar el estado en el que fue hallada. Esas imágenes, que circularon semanas después en redes sociales, mostraron paredes manchadas, pisos con marcas y puertas con rastros de sangre, incluso en los marcos.