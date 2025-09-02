De ser "el más tatuado" a predicar en las calles: la impactante historia de Alejandro

Alejandro de Souza se convirtió en el "hombre más tatuado" y aterrador de Brasil, pero en 2023 tomó una decisión que cambió su vida por completo.
Alejandro de Souza, de 35 años, tenía el 95 % de su piel cubierto con tatuajes, según él, comenzó a manchar su cuerpo desde que tenía 13 años.
Para Alejandro, los tatuajes se convirtieron en una forma de expresar sus sentimientos, acompañados de su pasión por el rock, el consumo de estupefacientes y la rebeldía.
Fue hasta 2023 cuando Alejandro visitó un albergue en Bagé, Brasil, donde conoció a una mujer que lo evangelizó y lo acercó a la iglesia.
Desde ese momento, Alejandro experimentó un cambio radical en su vida y decidió iniciar el proceso de despigmentación de su piel.
Tras largas y dolorosas sesiones de laser, Alejandro mostró al mundo su rostro y su nuevo enfoque de vida.
Alejandro de Souza comparte constantemente contenido cristiano en sus redes sociales.
El joven brasileño se dedica actualmente a predicar sobre Cristo en las calles y a aconsejar a jóvenes y padres de familia.
"Borrando mi pasado", expresó Alejandro en su última publicación de redes sociales.
Para muchos, Alejandro se convirtió en una inspiración a seguir por su impactante historia y cambio de vida.