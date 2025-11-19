Tomás Zambrano carga contra Marlon Ochoa por los audios divulgados por el MP

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, arremetió este miércoles contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa, y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador del partido Libre.
Zambrano los acusó de evitar una verificación internacional sobre los polémicos audios, divulgados por el Ministerio Público, que han generado controversia en la recta final del proceso electoral en Honduras.
Zambrano aseguró que ambos rechazaron su reto público de enviar los audios a un laboratorio especializado en Estados Unidos, específicamente al Audio Evidence Lab ubicado en Dallas, una institución, según dijo, certificada por el FBI y la DEA.
Según el congresista nacionalista, el objetivo del peritaje sería demostrar la falsedad y manipulación de lo que calificó como “audios fabricados” por el oficialismo. Las grabaciones, según la Fiscalía, involucran a una consejera del CNE y a un jefe de bancada de un partido tradicional.
El parlamentario criticó que, en lugar de aceptar la propuesta, Ochoa y Zelaya presentaron una conferencia con peritos que, según su versión, fueron “pagados por el oficialismo”.
Zambrano calificó la comparecencia como una “ñangarada piruja”, señalando que el análisis presentado carece de credibilidad y responde a intereses políticos del partido de gobierno.
El diputado insistió en que su oferta de realizar un peritaje independiente sigue en pie, asegurando que ya están financiados los vuelos y el hotel para quienes deseen viajar a Estados Unidos a someter la información a una revisión profesional.
“Están a tiempo de demostrar que no tienen miedo”, remarcó, reiterando que la revisión técnica permitiría esclarecer la autenticidad de la información contenida en la USB presentada por el oficialismo.
Zambrano concluyó que el pueblo hondureño “no les cree nada” a las autoridades de Libre, y que se prepara para “sacarlos del poder en 10 días”, en referencia a la proximidad de las elecciones.
La conferencia convocada este miércoles por la empresa colombiana Private Investigation Technology (PTC) terminó en medio de confusión y molestia entre la prensa, luego de que su representante, Jeison Villamil, afirmara que los audios atribuidos a la consejera Cossette López, al jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y a un militar corresponderían a “voces naturales”, pero se negara a responder a preguntas de los periodistas.
Antes de la interrupción, Villamil se limitó a afirmar que los audios analizados no presentaban indicios de manipulación, aunque no ofreció datos técnicos, metodología o parámetros utilizados.
PTC confirmó públicamente que fue contratada por el partido Libertad y Refundación (Libre) para realizar el peritaje al material que previamente había sido entregado al Ministerio Público por el consejero Marlon Ochoa.