Tomás Zambrano carga contra Marlon Ochoa por los audios divulgados por el MP

La conferencia convocada este miércoles por la empresa colombiana Private Investigation Technology (PTC) terminó en medio de confusión y molestia entre la prensa, luego de que su representante, Jeison Villamil, afirmara que los audios atribuidos a la consejera Cossette López, al jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y a un militar corresponderían a “voces naturales”, pero se negara a responder a preguntas de los periodistas.