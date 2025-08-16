  1. Inicio
Tegucigalpa y San Pedro Sula no tendrán luz este domingo 17 de agosto

La Enee informó que una amplia lista de sectores en las dos principales ciudades de Honduras estarán sin el servicio de energía eléctrica por al menos nueve horas este domingo.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó cortes de luz para este domingo 17 de agosto de 2025 en Honduras.

La estatal eléctrica indicó que cuadrillas de empleados realizarán trabajos de mantenimiento.

Las interrupciones del servicio se prolongarán hasta por nueve horas, detalló la Enee.
Especificaron que los sectores afectados corresponden a Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras.

Las autoridades de la Enee piden a los abonados del servicio de energía tomar las medidas pertinentes ante los cortes de luz en ambas ciudades.
Distrito Central, Francisco Morazán: 9:00 am - 5:00 pm.

San Pedro Sula, Cortés: 7:00 am - 5:00 pm.

San Pedro Sula, Cortés: 8:00 am - 5:00 pm.

