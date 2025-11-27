  1. Inicio
“Lo logramos, colochita”: Estudiantes conmueven con homenaje a Mayra Tercero

Un grupo de estudiantes de Odontología de la Unah finalizó sus clases y rindieron emotivo homenaje a la presentadora Mayra Tercero.

Estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) rindieron ayer un emotivo homenaje a la presentadora hondureña Mayra Alejandra Tercero Acosta, quien falleció el pasado 13 de julio, meses antes de culminar su carrera.

 Foto: redes sociales
El homenaje se realizó al finalizar las 64 clases del período académico. El grupo de estudiantes sostuvo, entre aplausos y muestras de cariño, un cartel con la fotografía de la joven, titulado “Dra. Mayra Tercero”, gesto que simbolizó el logro académico que ella no pudo completar.
Fue su amiga Iveth quien compartió en redes sociales las imágenes del tributo. “Lo logramos, colochita, llegó el día que tanto soñamos y aunque me tocó vivirlo sola, celebro por las dos”.

 Foto: redes sociales
Iveth recordó los momentos que ambas compartieron durante la carrera. “Sé que soñaba con sus fotos así y aunque no esté presente, cumplimos su deseo”, añadió.

 Foto: redes sociales
La muerte de Mayra Tercero, reconocida en la televisión hondureña por su carisma y profesionalismo, generó una profunda conmoción en el país.
Amigos, familiares y colegas de los medios de comunicación se despidieron de ella y la recuerdan con gran tristeza.
El 13 de julio de 2025, Mayra Tercero presentó un fuerte dolor estomacal y fue trasladada por una hermana a una clínica privada antes de llegar sin vida al Hospital Escuela.
Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, confirmó que la joven “llegó sin signos vitales” y que el caso fue remitido a Medicina Forense.
Fue hasta el pasado 9 de noviembre que la autopsia determinó que no hubo indicios de violencia ni intoxicación y concluyó que la causa de muerte fue pancreatitis aguda, una condición médica natural.
Según el Ministerio Público, los análisis de histopatología y toxicología determinaron entonces que la presentadora murió por una causa natural.
Mayra Tercero será recordada por sus familiares, amigos y conocidos como "La colochita de los rizos de oro". Su muerte hasta la fecha provoca consternación a nivel nacional.
"Mi compañera de risas, de luchas y develos", escribió su compañera y amiga Iveth en su redes sociales tras el emotivo homenaje.
