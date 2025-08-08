¿Quién es Christian Rowe, el periodista al que un correligionario de Libre le cerró el canal?

Christian Joel Rowe es el dueño del canal de televisión ND en Puerto Cortés. A la derecha, Carlos Llopis, quien se jactó de haber cerrado con cadenas y candado las instalaciones.
Captura del momento en que Carlos Llopis le coloca cadenas y candados al canal de Rowe, quien paradójicamente también tiene pasado en el partido Libertad y Refundación.
Rowe fue precandidato a alcalde de Libre en las elecciones primarias. Fue el segundo más votado.
Christian sacó 1,283 votos en las internas, superado por Hernán Canales, quien sumó 2,315 marcas.
Cómo se puede verificar en la declaratoria del CNE, Rowe va en la tercera regiduría para las elecciones generales.
¿Qué pasó entonces y por qué el pleito fue llevado a redes sociales? Christian Joel explicó que en una emisión de su noticiero, él denunció que militantes de Libre no conseguían trabajo y personas como Carlos Llopis sí laboraban en la portuaria, aduciendo que su único mérito era "haber sido pareja de una dirigente de Libre".
Carlos Llopis no tomó bien las palabras de Rowe y con cadenas y candados en manos llegó al canal de Rowe y lo cerró.
Carlos Llopis fue captado en un video en el que muestra las llaves y le dice al comunicador "le puse candado a tu canal (..) por hablar mie.... Tenés que retractarte de todas las cosas que vos decís sin basarte en información fidedigna, parece que no estudiaste vos periodismo, muchacho".
Llopis en el video asegura que él es de izquierda desde hace 15 años y que su puesto lo consiguió por recomendación del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Christian Joel Rowe dijo que Llopis es hermano del secretario privado de Manuel Zelaya. Ya lo denunció ante el Ministerio Público.