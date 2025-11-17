¿Qué regiones de Honduras enfrentarán lluvias este martes 18 de noviembre?

Condiciones climáticas frescas y lluvias aisladas se prevén este martes 18 de noviembre en varias regiones de Honduras, producto del ingreso de humedad desde el mar Caribe, informó Will Ochoa, pronosticador de turno de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
Durante la tarde, la brisa proveniente del Océano Pacífico provocará chubascos de intensidad débil a moderada, con actividad eléctrica aislada, especialmente en occidente, suroccidente y la región central.
"Se generarán precipitaciones débiles y dispersas, principalmente en el sector norte, noro-occidente y noro-oriental del país”, detalló Ochoa.
Las demás zonas del país mantendrán condiciones secas, mientras que los oleajes en la costa norte y el Golfo de Fonseca se mantendrán normales, alcanzando alrededor de tres pies de altura.
En cuanto a temperaturas, la región norte y oriental registrará máximas de 31 grados y mínimas de 22 y 21 grados, respectivamente.
La región sur será la más cálida con 35 grados de máxima y 24 de mínima, mientras que occidente tendrá máximas de 29 grados y mínimas de 14.
La capital, Tegucigalpa, alcanzará una máxima de 28 grados y mínima de 17 grados. La región central presentará 31 grados de máxima y 20 de mínima, y la zona insular 30 y 24 grados, respectivamente.
Estas condiciones reflejan la influencia combinada del Caribe y el Pacífico, generando lluvias dispersas en algunos sectores y tiempo seco en otros, según explicó Ochoa.
Por su parte, Jorge Castellanos, pronosticador del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), indicó que Honduras se encuentra en plena transición hacia la temporada de frentes fríos.
Aunque no se esperan afectaciones fuertes en los próximos días, se mantiene vigilancia sobre un posible frente frío que podría llegar a finales de noviembre o inicios de diciembre, lo que podría alterar el patrón de lluvias en el litoral Caribe.
Para esta semana, Castellanos señaló que el protagonista será una vaguada generada por la convergencia de vientos y humedad provenientes del Pacífico y el Caribe, dejando lluvias y chubascos principalmente en La Paz, Intibucá, Lempira y el sur de Francisco Morazán. No obstante, advirtió que por la tarde y noche podrían registrarse incrementos puntuales debido al continuo ingreso de humedad desde el Pacífico.
Por el momento, la emergencia por lluvias en el litoral Caribe se da por superada y se espera que esta zona mantenga condiciones secas durante toda la semana, un marcado contraste con los días recientes.