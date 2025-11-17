¿Qué regiones de Honduras enfrentarán lluvias este martes 18 de noviembre?

Para esta semana, Castellanos señaló que el protagonista será una vaguada generada por la convergencia de vientos y humedad provenientes del Pacífico y el Caribe, dejando lluvias y chubascos principalmente en La Paz, Intibucá, Lempira y el sur de Francisco Morazán. No obstante, advirtió que por la tarde y noche podrían registrarse incrementos puntuales debido al continuo ingreso de humedad desde el Pacífico.