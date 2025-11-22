Roy Santos: mensaje a Libre y revelación de Dios sobre el próximo presidente

El pastor hondureño Roy Santos se pronunció sobre la coyuntura política del país, asegurando que el “Gobierno de EE. UU. manda contundente mensaje al Gobierno de Honduras y al Partido Libre”.
Santos afirmó que “nunca en la historia se había visto una resolución a este nivel en gobiernos de Estados Unidos”, señalando que el hecho marcaría un precedente.
Recordó que, según su interpretación, en las elecciones de 2021 “el voto de los hondureños fue para una alianza (PSH-Libre)”.
Santos sostuvo que “no fue para el partido Libre únicamente, porque no tenía los votos para ganar”, resaltando la relevancia de aquella coalición electoral.
Agregó que, tras las elecciones, “usurparon el poder, cuando el expresidente Zelaya rompió esa alianza con Nasralla al no respetar el trato que firmaron”.
El pastor aseguró que ese rompimiento habría afectado la legitimidad del proceso, señalando directamente a la dirigencia de Libre.
De cara a los comicios de 2025, afirmó que “Libre busca imponer el comunismo y otras ideologías perversas, abusando del poder y sin tener los votos”.
Santos añadió que, según su visión espiritual, “Dios ha puesto su mano, usando al gobierno del presidente Trump para detener los abusos del comunismo”.
También dijo que “la nación, la oposición política, la sociedad civil y la iglesia están listos para cuidar la democracia” rumbo a las próximas elecciones.
Aseguró que estos sectores “no permitirán fraudes, ni violencia, ni caos”, reiterando su llamado a la vigilancia ciudadana.
Santos manifestó además que “Honduras tendrá un nuevo presidente de otro partido político”, indicando que sería parte de un propósito divino.
Concluyó pidiendo a las congregaciones: “Iglesia, sigamos orando... que Dios siga levantando y empoderando a hombres y mujeres de bien para el destino del país”.