Oleaje arrasa viviendas en La Ceiba y familias claman por ayuda humanitaria

A más de una semana de que una vaguada afectara el litoral Atlántico con intensas lluvias durante varios días, los habitantes de la colonia Dios con Nosotros, en La Ceiba, Atlántida, resultaron los más perjudicados

  • 21 de noviembre de 2025 a las 12:46 -
  • Carlos Molina
1 de 10

En La Ceiba, litoral hondureño, la colonia Dios con Nosotros vive un escenario devastador tras las recientes lluvias de un frente frío, que junto al fuerte oleaje destruyeron cinco viviendas.

 Fotos: LA PRENSA
2 de 10

Don José Alberto Zelaya, presidente del patronato de la colonia Dios con Nosotros, denunció que desde que la comunidad resultó afectada ninguna autoridad se ha presentado en el sector para evaluar los daños.
3 de 10

Los habitantes de la colonia Dios con Nosotros, en el sector oeste de La Ceiba, enfrentan constantes afectaciones no solo por el oleaje del mar, sino también por el desbordamiento de la quebrada Adán, que impacta directamente en la comunidad.

 Fotos: LA PRENSA
4 de 10

Habitantes del sector manifestaron que desde hace varios años no dragan la quebrada, por lo que piden un urgente trabajo de limpieza del caudal.

5 de 10

Los ciudadanos fueron desalojados la noche del lunes 10 de noviembre, luego de que el fuerte oleaje arrasara con sus viviendas.
6 de 10

El mar penetró en numerosas viviendas, provocando graves daños y obligando a sus habitantes a evacuar. Fueron llevados a un albergue debido a que perdieron todas sus pertenencias.

Fotos: LA PRENSA
7 de 10

En la colonia Dios con Nosotros había 106 viviendas; hoy solo quedan 101, habitadas por unos cien adultos y 240 niños. “Pedimos al alcalde que nos apoye con bordos para proteger estas casas”, expresó don José Alberto Zelaya, presidente del patronato.
8 de 10

La erosión costera ha provocado daños considerables en la colonia Dios con Nosotros. “Se perdieron cinco viviendas y otras resultaron afectadas. Necesitamos apoyo de las autoridades para reconstruir, porque estas familias quedaron en la calle y hoy están alojadas con parientes y vecinos”, expresó José Zelaya, presidente del patronato.
9 de 10

Un total de 60 personas —40 niños y 20 adultos— fueron evacuadas de emergencia de la colonia Dios con Nosotros, tras las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias y el fuerte oleaje que golpeó la zona costera.

 Fotos: LA PRENSA
10 de 10

Las lluvias también provocaron inundaciones en distintos sectores del litoral Atlántico, siendo el municipio de Arizona, en Atlántida, el más afectado.
