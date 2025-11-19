La soltería crece en Honduras: tres millones de mujeres sin casarse

Las mujeres de 25 a 29 años registran el mayor promedio de estudios. Les siguen las de 19 a 24 años con 8.7 años y las de 30 a 35 con 8.4. En contraste, los hombres tienen menos años de estudio: 8.4 en el grupo de 30 a 35, 8.3 en el de 25 a 29 y 8.1 en el de 19 a 24.