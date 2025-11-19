La soltería crece en Honduras: tres millones de mujeres sin casarse

En Honduras, las mujeres representan el 53.4% de la población, equivalente a 5,280,924 personas. De ellas, el 57.2% reside en áreas urbanas y el 42.8% en zonas rurales. En contraste, los hombres constituyen el 46.6% de la población, es decir, 4,617,355 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los grupos de mayor población femenina en Honduras se encuentran entre los 36 a 59 años, lo que indica una población activa y madura, con un aumento progresivo en los rangos de mayor edad, reflejando un envejecimiento poblacional.
De los 2,624,033 de hogares a nivel nacional, solo el 38.8% (1,017,995) son mujeres jefas de hogar, mientras que el 61.2% lo ocupan los hombres.
La mayoría de las mujeres hondureñas se encuentran solteras, en número son unas 2,998,246 de mujeres. Seguido de unión libre (1,019,054), lo que indica una tendencia hacia relaciones no formalizadas.
Las mujeres casadas suman 847,363, mientras que las viudas son 268,087.
Las mujeres divorciadas (27,248) y separadas (120,927) son menos, pero aún representan una porción significativa. En general, el estado civil más común sigue siendo soltero o en unión libre.
El 29.7% de las mujeres tienen un nivel educativo básico de 4-6, seguidamente 17% las mujeres con educación media y con un 7.8% las mujeres con nivel educativo superior.
Las mujeres de 25 a 29 años registran el mayor promedio de estudios. Les siguen las de 19 a 24 años con 8.7 años y las de 30 a 35 con 8.4. En contraste, los hombres tienen menos años de estudio: 8.4 en el grupo de 30 a 35, 8.3 en el de 25 a 29 y 8.1 en el de 19 a 24.
La encuesta revela que 3,870,192 mujeres integran la Población en Edad de Trabajar (PET), de las cuales 1,583,298 forman parte de la Fuerza de Trabajo. De este grupo, 1,479,772 se encuentran ocupadas: el 38% trabaja por cuenta propia, el 36% en el sector privado y el 11% en el sector público. El resto se desempeña en servicios domésticos, como trabajadoras familiares no remuneradas o contratistas dependientes.