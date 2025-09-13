  1. Inicio
Nacaome: con patriotismo, estudiantes rinden honores a Honduras

Alumnos de primaria desfilaron por las calles de la sureña Nacaome este sábado 13 de septiembre

Con patriotismo y alegría, estudiantes de diversas escuelas desfilaron este sábado 13 de septiembre por las principales calles de Nacaome, Valle, zona sur de Honduras.

 Fotografías: cortesía
Niños y jóvenes, acompañados por docentes, padres de familia y autoridades locales de Nacaome, en el departamento de Valle, mostraron su amor por la patria a través de vistosos trajes típicos, coloridos cuadros de danza, palillonas, pomponeras y vibrantes bandas de guerra.
La zona sur está de fiesta ante la colorida jornada cívica, que además de fortalecer la identidad nacional, resalta el compromiso de la niñez y juventud con los valores patrios.
Jacob Reyes disfrutó su participación en los desfiles realizados en la zona sur de Honduras.

Cada 15 de septiembre, Honduras celebra su independencia de España con desfiles patrios que llenan de color y orgullo las principales calles y avenidas del país.

Desde tempranas horas, la población se concentra para presenciar el paso de estudiantes, bandas de guerra y representaciones culturales. Esta tradición tiene décadas de arraigo y simboliza no solo el recuerdo de la independencia proclamada en 1821, sino también el compromiso de mantener vivos los valores cívicos y patrióticos en las nuevas generaciones.
Esta pequeña brilló en los desfiles de Nacaome, Valle. El fervor patrio no esperó al 15 de septiembre y, desde ayer viernes, los niños en Honduras comenzaron con los desfiles patrios. Se espera que hoy también lo hagan algunos colegios.

Las palillonas no podían faltar en los desfiles de Nacaome.

Además de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se realizan los desfiles más multitudinarios, cada municipio organiza sus propias celebraciones, reforzando así el sentido de identidad comunitaria. La población suele engalanar calles con banderas azul y blanco, y familias enteras acuden a presenciar el evento como parte de una tradición que combina civismo, música y cultura.
De esta manera, los desfiles patrios no solo son un homenaje histórico, sino también una auténtica fiesta nacional que refleja la diversidad y unidad del pueblo hondureño.
