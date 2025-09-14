  1. Inicio
Desfiles patrios 2025: tradición y patriotismo resaltan en La Ceiba

Estudiantes de diferentes escuelas han llenado de música, danza y color los desfiles patrios en la "Novia de Honduras".

Un tributo a la Patria brindaron este domingo 14 de septiembre centenares de estudiantes de educación primaria de La Ceiba, Atlántida, en el marco de los 204 años de Independencia de Honduras.

Fotografía: Esaú Ocampo / LA PRENSA
Los escolares marcharon desde las 7:00 de la mañana por la avenida San Isidro hasta el parque central de la "Novia de Honduras".

Fotografía: Esaú Ocampo / LA PRENSA
Los estudiantes resaltaron los colores azul y blanco de la Bandera Nacional y los símbolos patrios.

Fotografía: Esaú Ocampo / LA PRENSA
Autoridades educativas, municipales y militares se mantuvieron en el estrado principal observando detenidamente los actos en honor a la Independencia.

 Fotografía: Esaú Ocampo / LA PRENSA
Las bandas de guerra han puesto el ritmo y la música en los desfiles de este domingo en La Ceiba.

Fotografía: Esaú Ocampo / LA PRENSA
El padrino y madrina estudiantil de una escuela ceibeña engalanan el desfile.

Fotografía: Esaú Ocampo / LA PRENSA
Este grupo de niños captó la atención al promover los huertos escolares durante el desfile en La Ceiba.

Fotografía: Esaú Ocampo / LA PRENSA
Niños resaltan los valores patrios, dando ejemplo de patriotismo y amor por Honduras.

Fotografía: Esaú Ocampo / LA PRENSA
Las pequeñas pomponeras realizan llamativas coreografías, captando la atención de los presentes en los desfiles.

Fotografía: Esaú Ocampo / LA PRENSA
Y no podían faltar las guapas palillonas, que son uno de los cuadros más esperados en los desfiles.

Fotografía: Esaú Ocampo / LA PRENSA
