Desfiles patrios 2025: tradición y patriotismo resaltan en La Ceiba

Un tributo a la Patria brindaron este domingo 14 de septiembre centenares de estudiantes de educación primaria de La Ceiba, Atlántida, en el marco de los 204 años de Independencia de Honduras.
Los escolares marcharon desde las 7:00 de la mañana por la avenida San Isidro hasta el parque central de la "Novia de Honduras".
Los estudiantes resaltaron los colores azul y blanco de la Bandera Nacional y los símbolos patrios.
Autoridades educativas, municipales y militares se mantuvieron en el estrado principal observando detenidamente los actos en honor a la Independencia.
Las bandas de guerra han puesto el ritmo y la música en los desfiles de este domingo en La Ceiba.
El padrino y madrina estudiantil de una escuela ceibeña engalanan el desfile.
Este grupo de niños captó la atención al promover los huertos escolares durante el desfile en La Ceiba.
Niños resaltan los valores patrios, dando ejemplo de patriotismo y amor por Honduras.
Las pequeñas pomponeras realizan llamativas coreografías, captando la atención de los presentes en los desfiles.
Y no podían faltar las guapas palillonas, que son uno de los cuadros más esperados en los desfiles.