¿Wall-E en La Ceiba? Las imágenes más destacadas de los desfiles ceibeños

Unos 17 centros educativos de segunda enseñanza desfilan por la avenida San Isidro de La Ceiba, en el marco del 15 de septiembre fecha que se conmemora los 204 años de Independencia de Honduras.
Las tradicionales y coloridas marchas iniciaron a las 7:00 de la mañana desde Plaza Las Banderas hasta el parque central.
Los desfiles fueron encabezados por autoridades civiles y militares así como del comité cívico municipal. El alcalde Bader Dip (de negro) encabezó los desfiles ceibeños.
El instituto Manuel Bonilla, el más importante y antiguo del litoral Atlántico fundado en 1928 encabezó el desfile seguido del Zoila de Santos Pineda entre otros por orden de fundación.
Los colores patrios, el ritmo, la cultura y la tradición catracha invadieron la populosa avenida San Isidro. Esta joven se destacó en los desfiles ceibeños.
Aunque la figura de las palillonas se consolidó en el siglo XX, hoy es considerada una tradición hondureña dentro de las celebraciones del 15 de septiembre. Su presencia genera orgullo y emoción entre estudiantes, familias y espectadores, siendo uno de los elementos que más caracteriza los desfiles patrios en el país.
Estudiantes del Manuel Bonilla se destacaron al presentar un robot que evoca a la figura de Wall-E, protagonista de la película del mismo nombre en 2008 (Walt Disney Pictures).
Honduras celebra este 15 de septiembre sus 204 años de independencia, una fecha que remonta a 1821, cuando las provincias de la Capitanía General de Guatemala decidieron romper con el dominio español.
Autoridades de Educación y municipales durante la presentación en La Ceiba.
El acta fue firmada en Guatemala el 15 de septiembre y llegó a Comayagua —entonces capital hondureña— el 28 de ese mes, siendo ratificada oficialmente el 1 de octubre de 1821. Con esto comenzó una etapa de cambios políticos en la que Honduras pasó de estar vinculada al Imperio Mexicano de Iturbide a formar parte, en 1823, de la República Federal de Centroamérica, unión que duró hasta 1839.
En los desfiles ceibeños destacan las bandas marciales y las palillonas, que con disciplina y entusiasmo lideran el paso de los colegios por las calles principales. También se incluyen cuadros folclóricos, trajes típicos y carrozas alusivas a la cultura y la historia nacional. Esta joven destacó con su traje conmemorativo al mar en La Ceiba.
La Policía Nacional dio resguardo en los desfiles ceibeños. Cada 15 de septiembre, los desfiles patrios se convierten en el corazón de la celebración de la independencia en Honduras.