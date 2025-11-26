La Ceiba ya vive una fiesta preelectoral

En las afueras del Instituto Bethel de La Ceiba, militantes de los partidos Libre y Liberal comenzaron a orientar a los ciudadanos sobre los centros de votación que les corresponden. En esta ciudad se han habilitado 58 centros para las elecciones generales.
Los ciudadanos acuden para informarse sobre el proceso que deberán seguir el domingo 30 de noviembre, cuando se celebren las elecciones generales en Honduras.
Los miembros de los partidos están capacitados para orientar a la población, pues cuentan con experiencia en varios procesos electorales.
Las carpas informativas también se encuentran en otros sectores, como la escuela Ramón Montoya del barrio La Isla, la colonia Japón en Pizatti, la colonia Suayapa y el sector San Judas, entre otros.
Nolvia Lambur, representante de Libre, manifestó a diario La Prensa que “el ambiente informativo se desarrolla en paz y estamos seguros de que las elecciones se llevarán a cabo con tranquilidad. Invitamos a la ciudadanía a votar masivamente”.
El centro de votación Bethel es el más grande de La Ceiba. Los miembros de los partidos políticos están orientando a los votantes a ejecer el sufragio en paz y por el candidato de su preferencia.
En esta ocasión, las carpas informativas fueron instaladas desde el pasado lunes, con mucha más anticipación que en otros procesos electorales.
El material electoral fue descargado en el polideportivo del Instituto Manuel Bonilla de La Ceiba, que funciona como centro de acopio.
Las 933 maletas electorales asignadas a los ocho municipios de Atlántida llegaron la madrugada del sábado 22 de noviembre a La Ceiba.