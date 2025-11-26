  1. Inicio
La Ceiba ya vive una fiesta preelectoral

Miembros de los partidos Liberal y Libre iniciaron la orientación a sus simpatizantes sobre los centros de votación que les corresponden y la manera correcta de ejercer el sufragio

  • 26 de noviembre de 2025 a las 11:38 -
  • Carlos Molina
1 de 9

En las afueras del Instituto Bethel de La Ceiba, militantes de los partidos Libre y Liberal comenzaron a orientar a los ciudadanos sobre los centros de votación que les corresponden. En esta ciudad se han habilitado 58 centros para las elecciones generales.

 Foto: La Prensa
2 de 9

Los ciudadanos acuden para informarse sobre el proceso que deberán seguir el domingo 30 de noviembre, cuando se celebren las elecciones generales en Honduras.

 Foto: La Prensa
3 de 9

Los miembros de los partidos están capacitados para orientar a la población, pues cuentan con experiencia en varios procesos electorales.

 Foto: La Prensa
4 de 9

Las carpas informativas también se encuentran en otros sectores, como la escuela Ramón Montoya del barrio La Isla, la colonia Japón en Pizatti, la colonia Suayapa y el sector San Judas, entre otros.

 Foto: La Prensa
5 de 9

Nolvia Lambur, representante de Libre, manifestó a diario La Prensa que “el ambiente informativo se desarrolla en paz y estamos seguros de que las elecciones se llevarán a cabo con tranquilidad. Invitamos a la ciudadanía a votar masivamente”.

 Foto: La Prensa
6 de 9

El centro de votación Bethel es el más grande de La Ceiba. Los miembros de los partidos políticos están orientando a los votantes a ejecer el sufragio en paz y por el candidato de su preferencia.

 Foto: La Prensa
7 de 9

En esta ocasión, las carpas informativas fueron instaladas desde el pasado lunes, con mucha más anticipación que en otros procesos electorales.

 Foto: La Prensa
8 de 9

El material electoral fue descargado en el polideportivo del Instituto Manuel Bonilla de La Ceiba, que funciona como centro de acopio.

 Foto: La Prensa
9 de 9

Las 933 maletas electorales asignadas a los ocho municipios de Atlántida llegaron la madrugada del sábado 22 de noviembre a La Ceiba.

 Foto: La Prensa
