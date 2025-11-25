El "Diablo" reaparecerá en La Tierra y se observará en esta fecha

El cometa conocido popularmente como “Cometa Diablo”, realizará su próximo paso notable por el Sistema Solar y será visible en esta fecha.
El misterioso y llamativo 12P / Pons–Brooks se hizo visible en el año 2024 y a su paso fue ocasión para que expertos realizaran varios estudios.
Expertos en astronomía detallan que el “Cometa Diablo”, regresará al Sistema Solar interno en el año 2095, marcando uno de los eventos astronómicos más esperados del siglo.
Su perihelio, el punto más cercano al Sol, está proyectado para agosto de 2095, con estimaciones que lo sitúan alrededor del 10 de agosto de ese año.
Aunque el cometa no hará un acercamiento especialmente próximo a la Tierra, su máxima aproximación está calculada para el 31 de agosto de 2095, cuando se ubicará a unos 1.50 millones de kilómetros de nuestro planeta.
Esa distancia permitirá observarlo, pero no como uno de los cometas más brillantes de la historia.
¿Cuándo se verá en Honduras? Se estima que en Honduras, ubicada cerca de los 15°N, la ventana ideal para observar el “Cometa Diablo” será entre julio y septiembre de 2095.
Los astrónomos advierten que, debido a su distancia, no se espera un espectáculo extremadamente luminoso.
Sin embargo, los cometas son impredecibles y pueden presentar estallidos de brillo, por lo que siempre existe la posibilidad de una sorpresa celeste.
A medida que se acerque la fecha, herramientas digitales ofrecerán datos más precisos sobre horarios y ubicación en el cielo para observar el fenómeno desde cualquier punto del país.
El cometa 12P/Pons-Brooks, fue bautizado como El “Diablo” dado a que en su despliegue a su cercanía al sol le salieron dos tipos de cachos.
El retorno del “Cometa Diablo” promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más comentados del siglo XXI, especialmente para los amantes del cielo nocturno. Este cometa ya ha sido observado por los chinos en el año 1385 y en el 1437; también, en el año 1884.