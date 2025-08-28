Zonas de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este viernes 29 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó amplios cortes de electricidad este viernes 29 de agosto de 2025 en Honduras.
La estatal eléctrica explicó que las interrupciones durarán más de seis horas y corresponden a trabajos de mantenimiento.
Los cortes del suministro eléctrico afectarán a varios municipios del centro y norte de Honduras.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
Pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas del Distrito Central de Honduras que no tendrán energía en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Zonas de san Pedro Sula, Quiistán, San Marcos, Petoa que no tendrán energía en un horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.