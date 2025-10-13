Por primera vez, Honduras es sede de la asamblea del Consejo Internacional del Café

“Honduras es el tercer mayor productor de café en Latinoamérica, y más allá de su volumen, el café representa una parte vital de la vida y la cultura de su pueblo”, dijo Vanusia Nogueira, directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC).
San Pedro Sula se convierte en el epicentro mundial del café, con la celebración de la 140ª Asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC). Fotos: Neptalí Romero.
El encuentro reúne a delegados de 77 países productores y consumidores, marcando un hito histórico para Centroamérica, que por primera vez funge como sede de este evento global.
La directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), Vanusia Nogueira, destacó la trascendencia de esta elección y el simbolismo de que el encuentro se realice en suelo hondureño.
“Honduras es el tercer mayor productor de café en Latinoamérica, y más allá de su volumen, el café representa una parte vital de la vida y la cultura de su pueblo”, expresó Nogueira.
Además, recordó que, antes de la pandemia, las reuniones del Consejo se efectuaban exclusivamente en Londres, sede de la organización. Sin embargo, tras la crisis sanitaria, la OIC decidió alternar entre encuentros virtuales y presenciales en distintas regiones del mundo.
Breztny Alvarenga durante su exposición. Ella es productora, catadora y directora de Madre Linda y Exportadora de Café URI S.A., Trinidad, Santa Bárbara, Honduras.
“Decidimos mantener una reunión anual en formato virtual y otra presencial en países que deseen recibirnos. Así, después de visitar Bogotá, Bangalore y Londres, este año llegamos a Honduras, tras la invitación de la presidenta Xiomara Castro”, agregó Vanusia Nogueira.
Vanusia Nogueira también fue entrevistada por la televisora estatal Canal 8.
La elección del país fue aprobada por unanimidad entre los Estados miembros, en reconocimiento al papel de Honduras como referente en producción sostenible y por su aporte social al desarrollo de miles de familias cafetaleras.
Por su parte, la secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, subrayó: “El café es el sustento de más de 120,000 familias hondureñas y genera empleo directo e indirecto a más de un millón de personas”, por lo que este evento reconoce ese esfuerzo y pone a Honduras en el mapa mundial.
El evento simboliza no solo un logro diplomático para Honduras, sino también una plataforma de oportunidades para fortalecer alianzas internacionales y promover la imagen del café hondureño como uno de los más apreciados del mundo.