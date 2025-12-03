  1. Inicio
"El Duque" vuelve a la carga: Regé-Jean Page regresa a Netflix

El actor británico-zimbabuense reaparecerá en Netflix como protagonista de la serie "Hancock Park", nueva serie de suspense erótico.

  • 03 de diciembre de 2025 a las 09:51 -
  • Agencia EFE
Regé-Jean Page, conocido por interpretar a "El Duque" de la exitosa serie de época "Bridgerton", protagonizará "Hancock Park", una serie de suspense erótico que está desarrollando Netflix.

 Foto: Netflix/Archivo
El actor se pondrá en la piel de un miembro de la alta sociedad angelina "cuya familia lucha por mantener su estatus", informó este martes el coloso del entretenimiento a través de su página TUDUM.

 Foto: Instagram/@regejean
Escrita por Matthew Barry y con producción ejecutiva de Page a través de su productora A Mighty Stranger, el proyecto seguirá a "un forastero peligrosamente carismático que invade la vida de una familia angelina aparentemente perfecta al alquilar su casa de huéspedes en el patio trasero", adelantó Netflix.

 Foto: Instagram/@regejean
"A medida que se adentra en su mundo, la fachada de esta comunidad de élite comienza a desmoronarse y expone el deseo, el engaño y la obsesión que acechan en cada rincón de uno de los barrios más codiciados de Los Ángeles", agregó la plataforma de contenidos en línea.

 Foto: Instagram/@regejean
Por el momento se desconoce el reparto que acompañará a Page en este nuevo proyecto, así como su fecha de estreno.

 Foto: Instagram/@regejean
El actor británico-zimbabuense de 37 años saltó a la fama en 2020 durante la primera temporada de la dramática "Bridgerton", que sigue la historia de amor de Daphne Bridgerton y Simon Basset, duque de Hastings.

Foto: Instagram/@regejean
Page decidió no regresar para la segunda temporada de "Bridgerton", explicando que su personaje tenía un arco argumental completo de una sola temporada, con un principio, desarrollo y final definidos.

 Foto: Netflix/Archivo
