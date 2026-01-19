Esta es la razón del cierre del Congreso Nacional y del parque La Merced

Las autoridades de la Policía Nacional informaron que el cierre de las instalaciones del Congreso Nacional y del parque La Merced responde a la implementación de un plan especial de seguridad, previo a la instalación de la primera legislatura y a varias sesiones programadas en este mes de enero.
Según explicaron, el objetivo principal del operativo es resguardar el Congreso Nacional, tanto en el interior como en el exterior del edificio, ante la llegada de diputados, funcionarios, invitados especiales y personal técnico.
Como parte de estas medidas, se determinó el cierre total del parque La Merced, al formar parte del perímetro de seguridad establecido alrededor del Legislativo y por su cercanía directa con las instalaciones del Congreso Nacional.
Un agente policial detalló que el cierre del parque también obedece a actividades protocolarias, ya que el nuevo Presidente de la República tiene previsto ofrecer un cóctel de bienvenida a las visitas que asistan a su investidura y a la instalación de la primera legislatura, evento que se desarrollará en el Hemiciclo.
Las autoridades indicaron que estas acciones buscan además evitar la presencia de personas que puedan intentar generar disturbios, alteraciones al orden público o situaciones que pongan en riesgo el desarrollo normal de las actividades legislativas.
La Policía Nacional aseguró que se garantizará la seguridad de todos los diputados que asistan a las sesiones previstas para los días 21, 23, 25 y 27 de enero, fechas consideradas clave en el inicio de la nueva legislatura.
Para ello, ya cuentan con un plan de cierre de calles y control de accesos, el cual contempla la instalación de varios anillos de seguridad en los alrededores del Congreso Nacional. También determinaron que agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas pueden ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional en cualquier momento, sin restricciones, para garantizar la coordinación y el traspaso de mando de la Presidencia del Congreso Nacional.
De acuerdo con la institución policial, más de 700 agentes serán desplegados en los distintos puntos estratégicos, con presencia permanente en cada uno de los anillos de seguridad definidos.
Asimismo, se informó que equipos del Presidente electo ya se encuentran coordinando la instalación de equipo técnico y logístico, necesario para el desarrollo de la investidura y las sesiones legislativas.
Finalmente, la Guardia de Honor Presidencial se mantiene realizando las avanzadas de seguridad correspondientes, como parte del dispositivo integral que busca garantizar un ambiente de orden, seguridad y normalidad durante las actividades del Congreso Nacional donde prestará juramento como Presidente Nasry Juan Asfura.