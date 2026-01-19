Esta es la razón del cierre del Congreso Nacional y del parque La Merced

Para ello, ya cuentan con un plan de cierre de calles y control de accesos, el cual contempla la instalación de varios anillos de seguridad en los alrededores del Congreso Nacional. También determinaron que agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas pueden ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional en cualquier momento, sin restricciones, para garantizar la coordinación y el traspaso de mando de la Presidencia del Congreso Nacional.