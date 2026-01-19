Keith Urban se habría mudado con nueva novia tras su divorcio con Nicole Kidman

La disolución del matrimonio se cerró a comienzos de enero de 2026 tras meses de negociaciones, con un acuerdo que contempla un régimen de custodia compartida flexible y sin pensión alimenticia entre las partes. Así se ponía fin a casi dos décadas de relación, durante las cuales Keith Urban y Nicole Kidman fueron considerados una de las parejas más sólidas y discretas del panorama internacional.