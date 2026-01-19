Keith Urban se habría mudado con nueva novia tras su divorcio con Nicole Kidman

Según informes de medios estadounidenses, el cantante Keith Urban se ha mudado con una nueva novia tras su sonado divorcio de Nicole Kidman.
Cabe recordar que Nicole Kidman y Keith Urban confirmaron su separación el pasado mes de octubre. La pareja contrajo matrimonio en 2007, por lo estuvo junta por casi dos décadas.
Aunque ambos no han dado detalles de su separación, en medios estadounidenses revelaron que el artista de música country le habría sido infiel a la actriz australiana.
Según reportes de medios como Page Six, el cantante habría iniciado una relación con la artista, Karley Scott Collins.
"He oído que [Keith Urban] tiene pareja, por eso las chicas están apoyando públicamente a su madre", declaró una fuente al Daily Mail, haciendo referencia a las hijas de la expareja, Sunday, de 17 años, y Faith, de 15.
"La gente cree que incluso viven juntos", añadió sobre la supuesta relación de Keith y Karley. "Mira, las adolescentes adoran a sus padres, así que con razón están haciendo un duelo de tres contra uno", agregó el informante.
Keith Urban, quien estuvo casado con la estrella de "Big Little Lies", de 58 años, durante 19 años antes de su impactante separación durante el año pasado, está trabajando en un álbum sobre su ruptura en Nashville, donde, según se informa, está renovando un estudio de música en Music Row.
Según el Daily Mail, "todos insisten" en que Urban, de 58 años, está involucrado con alguien nuevo y que la relación es "seria". Las especulaciones sobre la actual novia de Urban se centran en la estrella de country Karley Scott Collins, de 26 años.
Ambos cantantes ya han colaborado musicalmente antes, por lo que esa relación profesional podría haber escalado a algo más sentimental.
Por otro lado, el medio señaló que "no hay indicios de que hayan tenido una aventura". Hasta el momento, Keith Urban no se ha pronunciado sobre estos rumores.
La disolución del matrimonio se cerró a comienzos de enero de 2026 tras meses de negociaciones, con un acuerdo que contempla un régimen de custodia compartida flexible y sin pensión alimenticia entre las partes. Así se ponía fin a casi dos décadas de relación, durante las cuales Keith Urban y Nicole Kidman fueron considerados una de las parejas más sólidas y discretas del panorama internacional.