Así construyó Shakira su legado como artista global

Su trayectoria ha sido respaldada por reconocimientos internacionales. La revista Billboard la nombró la artista femenina de pop latino más influyente de todos los tiempos y la incluyó entre los mejores cantantes pop del siglo XXI, distinciones que consolidan su relevancia histórica. El impacto de su música ha trascendido generaciones: desde los oyentes que la descubrieron en los años noventa hasta las audiencias que la siguen en la actual era digital.