Así construyó Shakira su legado como artista global

Shakira se ha consolidado como una de las artistas femeninas más influyentes del siglo XXI gracias a su capacidad de reinventarse, romper barreras culturales y proyectarse como un símbolo global de empoderamiento femenino. Su impacto trasciende la música y alcanza ámbitos como la moda, la filantropía y la representación de la mujer latina en escenarios internacionales.
Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla, Colombia, en 1977. Desde temprana edad mostró un talento notable para la música y la escritura, cualidades que marcarían el inicio de una carrera artística poco convencional.
Su álbum Pies Descalzos (1995) la posicionó como una voz fresca dentro de la música latina, con letras que combinaban sensibilidad social, introspección y autenticidad. El proyecto significó un punto de inflexión en su trayectoria y la acercó a un público regional amplio.
"Estoy Aquí" fue el sencillo principal de su álbum revelación, Pies Descalzos (1995), un disco que vendió millones de copias a nivel mundial.La canción fue un éxito rotundo, alcanzando el #1 en varios países de Latinoamérica y consolidándose en listas de Estados Unidos y Europa, según reportes de la época, aunque las cifras exactas varían.
En los 90, la música se vendía principalmente en formatos físicos (CDs, casetes), por lo que la recaudación se medía en ventas de álbumes y sencillos, no en reproducciones de streaming como hoy. El éxito de la canción se tradujo en mayores ventas del álbum, conciertos llenos y patrocinios, factores que generaron grandes ingresos.
El salto definitivo al mercado internacional llegó con Laundry Service (2001). Con una propuesta que fusionó pop, rock y ritmos latinos, Shakira logró conquistar al público anglosajón. Canciones como Whenever, Wherever se convirtieron en éxitos globales y ampliaron su alcance a escala mundial.
Perteneciente al álbum Fijación Oral No. 1, pertenece el tema "La Tortura" grabado con Alejandro Sanz. Este fue un éxito rotundo, no solo por sus ingresos millonarios en ventas y reproducciones (superando los mil millones en plataformas), sino porque marcó un antes y un después, siendo una de las primeras canciones en español en romper barreras en radios anglosajonas y abriendo camino a artistas urbanos.
Aunque el reguetón ya existía con artistas como Daddy Yankee, "La Tortura" demostró que la fusión de pop latino y ritmos urbanos podía dominar las listas mundiales, mucho antes de que el género se globalizara masivamente.Aunque no fue su primer tema con influencias urbanas (su trabajo venía experimentando), sí fue clave para la globalización del reguetón y la música latina.
Su trayectoria ha sido respaldada por reconocimientos internacionales. La revista Billboard la nombró la artista femenina de pop latino más influyente de todos los tiempos y la incluyó entre los mejores cantantes pop del siglo XXI, distinciones que consolidan su relevancia histórica. El impacto de su música ha trascendido generaciones: desde los oyentes que la descubrieron en los años noventa hasta las audiencias que la siguen en la actual era digital.
El impacto de su música ha trascendido generaciones: desde los oyentes que la descubrieron en los años noventa hasta las audiencias que la siguen en la actual era digital. Su participación en el espectáculo del Super Bowl 2020, junto a Jennifer Lopez, reforzó la visibilidad y la fuerza de las mujeres latinas en uno de los escenarios culturales más influyentes del mundo.
Más allá de su propuesta musical, Shakira ha construido una narrativa pública asociada a la independencia, la resiliencia y el liderazgo femenino. Sus canciones suelen reflejar experiencias emocionales y vivencias compartidas por muchas mujeres, desafiando estereotipos tradicionales y promoviendo la autonomía personal.
Filantropía y legado social:
En 1997, Shakira creó la Fundación Pies Descalzos, una organización dedicada a mejorar el acceso a la educación y la nutrición de niños en situación de vulnerabilidad en Colombia. Desde su creación, la fundación ha beneficiado a miles de menores.
Además, como embajadora de UNICEF, ha impulsado iniciativas relacionadas con los derechos de la infancia y la igualdad de oportunidades, ampliando su influencia más allá del entretenimiento y reforzando su perfil como figura pública comprometida con causas sociales.
Claves de su influencia: Reinvención constante. Shakira mantiene su relevancia en un mercado musical cambiante.Introdujo ritmos latinos en el pop global.Inspiró a mujeres a través de su música y su ejemplo personal. Con su filantropía extendió su influencia más allá de la industria musical. Los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional validan su estatus de icono global.
Shakira no es únicamente una estrella de la música, sino un fenómeno cultural que ha redefinido lo que significa ser una artista latina en el siglo XXI. Su capacidad para romper fronteras, conectar con audiencias diversas y utilizar su visibilidad en favor de causas sociales la posiciona como una de las figuras femeninas más influyentes de nuestra era.