Mhoni Vidente revela el nombre del candidato que podría ganar las elecciones en Honduras

Las declaraciones de Mhoni Vidente rápidamente generaron debate en redes sociales, donde sus pronósticos suelen dividir opiniones entre seguidores y escépticos. Cabe mencionar que, el pronóstico de la pitonisa proviene de interpretaciones personales de cartas y visiones y no sustituyen los resultados oficiales que se conocerán una vez concluido el proceso electoral el próximo domingo 30 de noviembre.