Mhoni Vidente revela el nombre del candidato que podría ganar las elecciones en Honduras

La reconocida pitonisa Mhoni Viente sorprendió recientemente al revelar el nombre del candidato presidencial que podría ganar las elecciones en Honduras este 30 de noviembre.
A pocos días de que los hondureños acudan a las urnas para decidir el rumbo del país, la famosa astróloga cubano-mexicana Mhoni Vidente volvió a generar debate con su predicción relacionada con las elecciones generales.
En un video publicada en las redes sociales, Mhoni aseguró que el proceso electoral se desarrolla en un ambiente marcado por la desconfianza ciudadana.
“Más del 75 por ciento de los hondureños desconfía tanto del gobierno como de la administración pública”, afirmó, señalando además que esa percepción también alcanza a la institución encargada de organizar los comicios.
Según su lectura, este escenario podría derivar en una jornada tensa el próximo domingo 30 de noviembre.
La astróloga sostuvo que la disputa por la Presidencia estaría centrada entre “dos oponentes muy fuertes”: un hombre y una mujer.
Sobre la candidata mujer, dijo que se trata de una figura joven y carismática, aunque, según su visión, “completamente dominada por el régimen actual de la presidenta Xiomara”, algo que afirma podría influir en la opinión del electorado.
En cuanto al candidato masculino, Mhoni aseguró que se perfila como “un hombre de centroizquierda, con capacidad de empoderar al pueblo hondureño y oponerse al mismo régimen”.
A su criterio, esta figura masculina representaría el cambio que muchos estarían esperando en Honduras.
La astróloga sin vascilar mencionó un nombre directo como posible ganador.
De acuerdo con su predicción, y pese a que “podrían presentarse fraudes y situaciones negativas en las elecciones de noviembre”, uno de los favoritos sería “un señor llamado Salvador”.
Las declaraciones de Mhoni Vidente rápidamente generaron debate en redes sociales, donde sus pronósticos suelen dividir opiniones entre seguidores y escépticos. Cabe mencionar que, el pronóstico de la pitonisa proviene de interpretaciones personales de cartas y visiones y no sustituyen los resultados oficiales que se conocerán una vez concluido el proceso electoral el próximo domingo 30 de noviembre.