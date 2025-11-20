Hoy 20 de noviembre será la noche más larga y oscura en Honduras y el mundo

Según su pronóstico, en San Pedro Sula, el Sol que hoy salió a las 5:58 a.m. el Sol se esconderá a las 5:18 p. m dando una noche de 12 horas y 41 minutos con oscuridad. Aunque el solsticio de invierno del 21 de diciembre tendrá una noche un poco más larga, la de este 20 de noviembre promete ser una de las más impresionantes del año.