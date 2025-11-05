Extensa lista de colonias que no tendrán luz en Honduras este jueves seis de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció recientemente que programó apagones de electricidad en varias zonas Honduras este 6 de noviembre del presente año.
La estatal detalló que las interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores del país, son parte de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.
Los cortes afectarán zonas de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Atlántida.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán entre cinco y seis horas en varias zonas de Honduras.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
A continuación, se detallan los lugares y comunidades incluidas en el cronograma de los cortes de luz:
En el departamento de Olancho, el municipio de Campamento incluye a las comunidades de El Barro, El Carrizal, El Nance, Aldea El Portillo, Juan Francisco, La Laguna, La Lima, Lavaderos, Aldea Pedernales, Sanquín, Terreros Blanco, Aldea El Tablón, Aldea Villa Vieja, Amaranguiles, Gones, La Concepción, La Libertad, La Manaca, Las Ánimas, Los Cortes, Morán, Quebrada Grande, San Juan y Villa de Fátima. También se mencionan sectores como Concordía, Valle Lepaguare, Las Minas, Limones, Encinal, El Tigre Lepaguare, La Pita, Lepaguare Viejo, La Puerta Lepaguare, El Guanábano, El Zarzal, Santa Lucía, Las Flores, El Calpúles No. 2 y Tapaquile, junto con sus zonas aledañas en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
En el municipio de Catacamas, también en Olancho, se incluyen las comunidades de Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, Comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijia, Vallecitos de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel y Las Cabas Cuyamel en horario de 8:00 a.m a 4:00 p.m.
En el departamento de Choluteca, el municipio de Pespire abarca las comunidades de El Nance, Tapatoca Centro, Tapatoca Río, Aldea El Espinal, Esquimay, Aldea San Felipe, El Tablado, Pespire, Ojo de Agua y la Central Hidroeléctrica Nacaome. Además, se incluyen zonas como La Venta, El Rebalse, Los Higueros, Cerro El Diablo, La Rampla, Nueva Esperanza, El Portillo, Colonia Nuevo Amanecer, San Antonio de Flores, Las Cañas, Los Jícaros, Piedra Gorda, El Zapote, El Llano, Cerro Grande, El Paso Real, Aldea Moramulca, Las Minas, San José, Las Marías, La Joya, Macuelizo, Coraicito, Las Lajas, Las Crucitas, Corral Viejo, Coyolar, Sabana Verde, Los Volcancitos y Moropocay, entre otras aldeas vecinas en horario 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
En el Distrito Central del departamento de Francisco Morazán se detallan sectores como la Secretaría de Seguridad, Escuela Militar, Campo de Parada Marte, Estado Mayor Conjunto, 1er Batallón de Infantería, Industria Militar, Escuela Técnica del Ejército, COPECO, IMFFAA, Academia Militar Francisco Morazán, Las Tapias, Nueva Aldea, el Centro de Alto Rendimiento del C.D. Olimpia, Residencial Monte Real, Mateo, Puerta del Golpe, Cieneguitas, La Calera, La Sabana, Monte Redondo, El Empedrado, El Escarbadero, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, Aldea El Carrizal y Aldea El Naranjo en horario de 8:10 a.m. a 4:10 p.m.
En San Pedro Sula, departamento de Cortés, se identifican dos sectores. El primero, LPT-L203, incluye las colonias San José V, Buenos Amigos, Montefresco Este, Jerusalén, Guillén, Islas del Progreso, Residencial Villa Olímpica, Palos Verdes, Corporación Flores, Hondutel La Puerta, INFOP, INMSA, Tabacalera Hondureña, Terminal de Buses Este, Estadio Olímpico y el edificio de la Corte Suprema de Justicia. El segundo sector, LPT-L204, comprende las colonias San Luis, La Paz, Montefresco Centro, Valle de Sula, La Unión, Flor del Valle, Islas del Progreso I, Rápalo, así como los barrios Las Palmas, San Francisco y Cabañas Sur, además de Aguas de San Pedro, Clínica Ochoa, Expreco, Plásticos Vanguardia y Europlast en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
También en el departamento de Cortés, en el municipio de Río Lindo, San Francisco de Yojoa, figuran las zonas de Generadora CeceCapa, Generadora Río Blanco, La Estancia, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, El Bálsamo y el Centro Penitenciario El Pozo. En el departamento de Santa Bárbara, se incluyen comunidades como Río Seco, San Luis Planes, Lomas del Águila, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce, Hogar de Ancianos, Nuevo Hospital, Gualjoco, Inguaya, San Gaspar, Los Anises, Colonia Suyapa, Diálisis de Honduras, Brisas del Pinal y El Rodeo. En San José de Colinas se destacan Loma Larga, La Isla, San Miguel de Las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, La Libertad, El Encanto, Hundiciones, La Unión y otras aldeas rurales en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En el departamento de Yoro, el municipio de El Progreso incluye las colonias Mangandí, 2 de Marzo, Altos de El Progreso, Ramírez Reina, Rodolfo Cárcamo, Residencial El Progreso, La Canadá y Jensen.
Finalmente, en Olanchito, se registran las comunidades de Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca y SITRAPROADASA.