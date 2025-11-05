Extensa lista de colonias que no tendrán luz en Honduras este jueves seis de noviembre

También en el departamento de Cortés, en el municipio de Río Lindo, San Francisco de Yojoa, figuran las zonas de Generadora CeceCapa, Generadora Río Blanco, La Estancia, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, El Bálsamo y el Centro Penitenciario El Pozo. En el departamento de Santa Bárbara, se incluyen comunidades como Río Seco, San Luis Planes, Lomas del Águila, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce, Hogar de Ancianos, Nuevo Hospital, Gualjoco, Inguaya, San Gaspar, Los Anises, Colonia Suyapa, Diálisis de Honduras, Brisas del Pinal y El Rodeo. En San José de Colinas se destacan Loma Larga, La Isla, San Miguel de Las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, La Libertad, El Encanto, Hundiciones, La Unión y otras aldeas rurales en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.