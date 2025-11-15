Doce horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este domingo 16 de noviembre

También se verán afectadas otras áreas de San Pedro Sula y Choloma, incluyendo las colonias Santa Mónica, Las Mercedes, Fesitranh, Los Pinos, Altos de Sula, Veracruz, así como el ZIP Victoria. A esto se suman empresas y comercios como Amanco, Quimifar, Mexichem Honduras, el supermercado Colonial #2, Ferretería Monterroso en el bulevar del Norte, Boquitas Fiesta, Boquitas Tropical y sectores como colonia Prieto, la aldea El Zapotal, Villas Pedregal, aldea El Retiro, Invema, la escuela Happy Days y Delicias del Norte igual en horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.