Doce horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este domingo 16 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció recientemente que programó apagones de electricidad en estas zonas de Honduras este domingo 16 de noviembre del presente año.
La estatal detalló que las interrupciones programadas del servicio eléctrico serán en la zona norte y son parte de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.
Los cortes afectarán dos municipios del departamento de Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos ocho horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Entre los sectores incluidos de Choloma se encuentran la colonia La Victoria, San Miguel I y II, Quintas San Miguel, López Arellano, Éxitos de Anach I y II, Las Colinas, Valle de Sula, Barnica, Santa Fé Sur, La Unidad, Vista Hermosa, Las Cascadas, Lomas de las Cascadas I, II y V Etapa, así como Cerro Verde, Rodolfo Lozano y el área de la Maxi Despensa.
Asimismo, se habrá interrupciones en otras zonas de Choloma y San Pedro Sula. Entre ellas figuran residencial Roca de Arios, Quintas Marta Elena, Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, Promasa, Grupo América, residencial Las Colinas, colonia Monte Verde, residencial Campisa I, Villas del Bosque, Monte Alegre, Juan Ramón Molina, además de industrias como Fibratex, Hermacasa, Industrias Molineras, Bachosa, Alutech Choloma, Crowley y la Empacadora Cortés (Corsa) en horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
También se verán afectadas otras áreas de San Pedro Sula y Choloma, incluyendo las colonias Santa Mónica, Las Mercedes, Fesitranh, Los Pinos, Altos de Sula, Veracruz, así como el ZIP Victoria. A esto se suman empresas y comercios como Amanco, Quimifar, Mexichem Honduras, el supermercado Colonial #2, Ferretería Monterroso en el bulevar del Norte, Boquitas Fiesta, Boquitas Tropical y sectores como colonia Prieto, la aldea El Zapotal, Villas Pedregal, aldea El Retiro, Invema, la escuela Happy Days y Delicias del Norte igual en horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
En otra programación, se anunciaron cortes adicionales en varias zonas de Choloma, entre ellas Extrum, Master Fiber, Industrias Corona, Químicas Handal, la fábrica de ropa Montecarlo, Novalace, Agencia J.E. Handal, Inter Corr, ZOLI J.E. Handal, así como las antenas de Tigo y Claro. También figuran Químicas Handal, Aceros Alfa y Foam Pack en horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.