Estos barrios y colonias de Honduras no tendrán energía este jueves 21 de mayo

La ENEE informó que en el municipio de El Triunfo estarán sin energía los sectores de barrio El Estadio Caridad, Las Minitas, El Edén, Lauterique, El Ajuste, Cofradía, El Amate, Pueblo Chiquito, Las Lomitas, El Tejar, Aguanqueterique, Quebrada Honda, Barrancaray, Calichal, Caliche, La Quesera, Llano de Guaruma, Casa San Francisco, Centro Divina Providencia, Las Mesas, San Antonio del Norte, Agua Caliente, Matapalo, El Jícaro, Mercedes de Oriente, Santa Rosita, Las Aradas, Las Pitayas, Casa Nueva, San Juan de la Paz, El Rodeo, San José de los Llanos, Los Horcones, El Ocotillo, Guajiquiro y zonas aledañas en horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.