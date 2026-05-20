Estos barrios y colonias de Honduras no tendrán energía este jueves 21 de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 21 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Yoro y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
La ENEE informó que en el municipio de El Triunfo estarán sin energía los sectores de barrio El Estadio Caridad, Las Minitas, El Edén, Lauterique, El Ajuste, Cofradía, El Amate, Pueblo Chiquito, Las Lomitas, El Tejar, Aguanqueterique, Quebrada Honda, Barrancaray, Calichal, Caliche, La Quesera, Llano de Guaruma, Casa San Francisco, Centro Divina Providencia, Las Mesas, San Antonio del Norte, Agua Caliente, Matapalo, El Jícaro, Mercedes de Oriente, Santa Rosita, Las Aradas, Las Pitayas, Casa Nueva, San Juan de la Paz, El Rodeo, San José de los Llanos, Los Horcones, El Ocotillo, Guajiquiro y zonas aledañas en horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
En El Porvenir, la interrupción será exclusiva para el sistema de Generación Tres Valles en el horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
EnTalanga, Villa de San Francisco y San Juan de Flores, las comunidades afectadas figuran San Juancito, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Coyolito, Ingenio Azucarero 3 Valles, Tipistepe, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Zabaneta, aldea La Masa, aldea El Pedregal, Carbonera, Loma Pelada, Villa Real, La Venta, Vallecillos, Agalteca, Piedra y Arena, además de comunidades ubicadas a la orilla de la carretera entre San Juan de Flores y Talanga en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Los apagones también alcanzarán sectores de San Buenaventura y comunidades cercanas como San Francisco de Yojoa, La Virtud, Cañaveral, Tapiquilares, Pedernales y Río Lindo en horario de 7:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.
En la capital industrial habrá cortes en barrios y zonas comerciales de alta circulación como barrio Concepción, barrio Medina norte, barrio El Hipódromo, barrio Suncery, el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, Mercado Dandy, Mercado El Rápido, Mercado Medina y la Cruz Roja Hondureña del barrio Medina en horario de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde.
Asimismo, en otros sectores sampedranos no tendrán energía barrio Lempira este y sur, barrio El Benque sur, barrio Medina oeste, barrio Suyapa centro y áreas cercanas a McDonald’s en horario de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde.
En el departamento de Yoro, las interrupciones afectarán la ciudad de Yoro y decenas de colonias y barrios, entre ellos Las Colinas, Las Delicias, Díaz Chávez, El Pantano, Santiago, Porfirio Martínez, Lando Burgos, Rotario, Hawitt, Emanuel, barrio El Centro, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana y Reino Unido en horario del corte será de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
En Jocón, Yorito, Sulaco y Marale, donde se verán afectadas aldeas, caseríos y zonas productivas como Montecristo, Los Maestros, Santa Martha, La Guatia, El Coco, Habana Güera, Brisas de Chalmeca, Puente Grande, Alta Cruz, Moroca, Ayapa, Ayapita, Locomapa, Sabana de San Pedro, Mina Honda, Nueva Esperanza, Jalapa Arriba, Ojo de Agua, San Juancito, Las Vegas, Santa Cruz y San José del Potrero, entre muchas otras comunidades en horario de las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.