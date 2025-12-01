Ana García recibe noticia de Trump sobre indulto de JOH y deja extenso mensaje

La exprimera dama de Honduras, Ana García de Hernández, afirmó este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández “será indultado” por el exmandatario estadounidense Donald Trump, según una publicación que compartió en sus redes sociales.
Através de su cuenta de X, Ana García detalló "Recibimos la gran noticia de que nuestro padre y esposo, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, será indultado por el presidente Trum".
García expresó agradecimiento “a Dios” y a Trump por lo que describió como “una gran noticia” para su familia, asegurando que la decisión representa un giro significativo en la situación del exgobernante hondureño.
La exprimera dama señaló que durante casi cuatro años han enfrentado “un proceso doloroso”, en el cual, según ella, la familia ha intentado demostrar la inocencia del exmandatario. Añadió que la experiencia ha sido particularmente difícil debido a la falta de contacto con Hernández durante este tiempo.
García reiteró en su publicación que, a su juicio, Hernández fue sometido a un proceso judicial “injusto” y “marcado por inconsistencias”. Afirmó que durante el juicio no se permitieron pruebas y testimonios que, según ella, hubieran favorecido la defensa del expresidente.
También destacó que, durante su gestión, Hernández impulsó leyes y acciones orientadas al combate del narcotráfico, como la aprobación de la ley de extradición y la promulgación de más de dos docenas de normativas vinculadas a seguridad. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos que la familia ha sostenido desde el inicio del proceso.
Además, García aseguró que el exmandatario trabajó estrechamente con agencias de seguridad de Estados Unidos, las cuales según su versión habrían reconocido logros en materia de lucha contra el crimen organizado.
La exprimera dama calificó a su esposo como “víctima de persecución política”, una postura que ha mantenido su círculo cercano desde que inició el caso judicial en Estados Unidos. Atribuyó lo ocurrido a diferencias políticas con la administración estadounidense anterior.
En su publicación, García agradeció a Trump por lo que considera el cumplimiento de la promesa de que “nunca más se utilizará el poder del Estado para perseguir a opositores políticos”, frase que citó textualmente del expresidente estadounidense.
"No lo hemos visto en años. No ha sido fácil, pero ahora todo cambia, gracias a Dios, al presidente Trump, a sus amigos y al apoyo del pueblo hondureño. Gracias, señor, por cumplir su promesa de que nunca más se utilizará el inmenso poder del Estado para perseguir a opositores políticos”, finalizó.
El 28 de noviembre de 2025, Trump anunció que concederá un “indulto total y completo” a Juan Orlando Hernández, condenado en marzo de 2024 por un tribunal de Estados Unidos a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico y uso de armas.
En su declaración en su cuenta de Truth Social, Trump afirmó que Hernández había sido “tratado muy duramente e injustamente” y justificó el perdón tras revisar según dijo los hechos y escuchar a personas respetables que, a su juicio, cuestionan la condena.