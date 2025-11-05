Juan Orlando Hernández envía carta desde la cárcel con impactante acusación

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, envió una carta pública este miércoles en la que acusa a la izquierda radical y a narcotraficantes de haber conspirado para impedir que ganara las elecciones de 2013 y posteriormente para lograr su extradición y condena en Estados Unidos.
En el documento, Hernández sostiene que existen grabaciones en las que “los mismos narcos reconocen con absoluta claridad que debían apoyar al partido Libre”, porque era su única alternativa para revertir la extradición y las leyes contra el narcotráfico que él habría promovido y aprobado cuando presidió el Congreso Nacional entre 2010 y 2014.
El exmandatario afirma que, a pesar de lo que describe como una “conspiración” entre sectores criminales y políticos, logró ganar las elecciones de 2013, lo que, según él, frustró los planes de sus adversarios nacionales e internacionales.
Agrega que posteriormente algunos de esos narcotraficantes, incluyendo testigos que declararon en su contra, se reunieron con el Departamento de Justicia y la DEA para ofrecer cooperación a cambio de reducir sus condenas, pero asegura que ninguno de ellos mencionó su nombre en los interrogatorios oficiales.
Durante su juicio en Nueva York, Hernández sostiene que el testigo que grabó los llamados “narco videos” no presentó pruebas, documentos ni evidencia alguna que respaldara las acusaciones en su contra. Alega además que ese testigo mintió al decir que se sentía protegido de la extradición bajo las leyes que él mismo promovió.
El exgobernante recordó que, siendo presidente del Congreso Nacional y luego del país, se incautaron casi mil millones de dólares en bienes al crimen organizado, por lo que rechaza cualquier acusación de protección a estructuras del narcotráfico.
Hernández también acusa a la izquierda radical de Honduras y Venezuela de haber lanzado una campaña para vincularlo falsamente con el narcotráfico y catalogar a su gobierno como una “narco dictadura”. A su juicio, el objetivo de esa narrativa fue “desviar la atención de la verdadera dictadura: el régimen autoritario de sus aliados en Venezuela”.
Según la carta, esa ofensiva política contó con el apoyo de funcionarios estadounidenses y políticos de izquierda radical en Estados Unidos, quienes supuestamente contribuyeron a allanar el camino para que el partido Libre llegara al poder en Honduras.
Hernández también acusa a la administración de Joe Biden de haber concretado un acuerdo con Libre para impulsar su extradición y condena, lo que califica como un ejemplo de lawfare, es decir, el uso del sistema judicial con fines políticos.
En uno de los textos, afirma que “esa confabulación es un hecho reconocido incluso por altos dirigentes del propio partido Libre”, quienes habrían hecho públicas esas revelaciones, aunque no menciona nombres ni fuentes concretas.
El expresidente asegura que todo el proceso en su contra fue un intento de “asesinato político”, y que su encarcelamiento fuera del país ha servido para mantener a Libre en el poder. “Los hechos son claros, la verdad no se puede borrar”, enfatiza.
Finalmente, Hernández manifiesta su esperanza de volver pronto a Honduras y declara que seguirá defendiendo su nombre y su legado. “Seguiré contando todo lo que ocurrió, porque lo que hoy vive Honduras es el resultado de una conspiración política y criminal que empezó hace más de una década”, concluye.