Esto es lo que hace Rixi Moncada un domingo en casa

Marcela Arias Moncada, actualmente vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha desarrollado una carrera destacada en el ámbito internacional, que incluye su paso por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) y su labor como ministra consejera de la Misión Permanente de Honduras ante la oficina de la ONU en Ginebra.