Esto es lo que hace Rixi Moncada un domingo en casa

Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre),compartió el pasado domingo un momento personal con sus seguidores a través de tres videos publicados en su cuenta de X.
En la grabación, Moncada mostró cómo inicia sus mañanas y relató momentos íntimos como madre, recordando pequeñas anécdotas de sus hijos.
La candidata de Libre se presentó preparando panqueques caseros, una receta que, según contó, acompañó la infancia de sus hijos.
Vestida de negro, con ropa casual y cómoda, Moncada explicó paso a paso la preparación de este desayuno.
Durante el video, se le vio cerniendo la harina, añadiendo los ingredientes y cocinando los panqueques.
Al hacer el último, recordó: “Marcela, mi hija menor, siempre se peleaba el último panqueque; aunque no esté en casa, siempre lo hago”.
Marcela Arias Moncada, actualmente vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha desarrollado una carrera destacada en el ámbito internacional, que incluye su paso por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) y su labor como ministra consejera de la Misión Permanente de Honduras ante la oficina de la ONU en Ginebra.
Rixi Moncada, originaria de Talanga, en el departamento de Francisco Morazán, está casada con Enrique Arias, precandidato a diputado por el departamento de Choluteca.
La pareja tiene dos hijos: Marcela y Ramón Ernesto Arias Moncada.
Ernesto Arias Moncada actualmente se desempeña como gerente de País-Honduras en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).