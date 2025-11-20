Ebal Díaz reaparece y deja mensaje: "Hasta a JohMel Zelaya le dio vergüenza"

Ebal Díaz, exministro de la Presidencia en el Gobierno de Juan Orlando Hernández, dejó un mensaje en sus redes sociales en relación con el peritaje de los polémicos audios divulgados por el Ministerio Público.
En su publicación, el exfuncionario, que reside en Nicaragua, mencionó al fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, luego de un comunicado emitido por la entidad.
"Hasta a JohMel Zelaya le dio vergüenza", escribió Díaz en referencia al pronunciamiento de la Fiscalía sobre el peritaje de los audios.
Dijo que hasta el fiscal general "salió a desmarcarse" tras la comparecencia de prensa de los representantes de la empresa que contrató el partido Libre para dicho peritaje.
Asimismo, arremetió contra los delegados de dicha empresa tildándolos de "peritos del Cártel de los Sapos, pagados por Libre".
Es preciso mencionar que Ebal Díaz ha estado emitiendo diversos mensajes sobre la situación electoral que atraviesa Honduras. Recientemente, también se pronunció a favor de la labor de la consejera del CNE, Cossette López.
El Ministerio Público señaló este día que el análisis elaborado por la firma colombiana Private Investigation Technology (PTC) sobre los audios presentados por Marlon Ochoa no tiene validez dentro de las investigaciones oficiales.
El ente persecutor del delito subrayó que únicamente los peritajes elaborados por sus especialistas pueden ser presentados ante los tribunales.
Puntualizó que el informe de PTC “no es vinculante” y recordó que el ente fiscal cuenta "con sus propios peritos, medios y colaboradores oficiales, tanto nacionales como de países amigos, mediante fiscalías homólogas con las que se coordina asistencia jurídica internacional cuando así se requiere".
Este pronunciamiento del MP surge un día después del intento fallido de conferencia convocada por PTC en un hotel capitalino.
En dicha conferencia, los representantes de la firma (Rodrigo Ricaurte, director para América Latina y el Caribe de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, y Jeison Villamil) confirmaron abiertamente que fueron contratados por el partido Libertad y Refundación (Libre) para efectuar el peritaje.
La aceptación de la empresa, de haber sido contratada por el partido en el poder, generó reacciones entre los asistentes, incluidos funcionarios y apoderados legales, lo que provocó que la presentación fuese interrumpida.