Así se desarrolla el primer Congreso Móvil en Danlí, El Paraíso

Además de las iniciativas viales, se espera que los alcaldes y representantes locales expongan necesidades relacionadas con los servicios públicos y el desarrollo de sus municipios, con el propósito de plantear demandas ante los diputados y las instituciones competentes.Además de las iniciativas viales, se espera que los alcaldes y representantes locales expongan necesidades relacionadas con los servicios públicos y el desarrollo de sus municipios, con el propósito de plantear demandas ante los diputados y las instituciones competentes.