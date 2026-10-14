Así se desarrolla el primer Congreso Móvil en Danlí, El Paraíso

El Congreso Nacional trasladó este miércoles 14 de octubre sus actividades a Danlí, El Paraíso, para desarrollar el primer Congreso Móvil de la legislatura 2026-2030, una jornada enfocada en abordar proyectos de desarrollo para los municipios de la zona oriental de Honduras.
La sesión comenzó con la presencia de diputados de las distintas bancadas parlamentarias, como parte de una iniciativa que busca acercar las actividades legislativas a las comunidades y conocer directamente las necesidades de sus habitantes.
La jornada fue programada para las 9:00 de la mañana en el auditorio de la Universidad Católica de Honduras, con la participación prevista de alcaldes de los municipios de El Paraíso, autoridades locales, invitados especiales y representantes de instituciones públicas.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó la actividad como parte de los esfuerzos del Legislativo para llevar sus sesiones fuera de Tegucigalpa y mantener un acercamiento con los distintos sectores de la población hondureña.
"Llegamos para acercarnos a nuestra gente, escuchar sus necesidades y conocer de primera mano sus inquietudes. ¡Seguimos trabajando de cerca con el pueblo hondureño, porque este Congreso es de todos y para todos!", expresó Zambrano en su cuenta de X.
Entre los principales objetivos del encuentro figura el impulso de proyectos para la zona oriental, con propuestas que contemplan inversiones superiores a los 3,200 millones de lempiras, según la información proporcionada sobre la jornada.
Para organizar los asuntos que serán sometidos a discusión, el Congreso Nacional conformó una comisión especial encargada de dictaminar los proyectos que se presentarán ante el pleno durante la sesión móvil.
La agenda incluye iniciativas de infraestructura vial, entre ellas el mejoramiento de carreteras en municipios como El Paraíso y Teupasenti, así como proyectos de pavimentación destinados a mejorar las condiciones de circulación en la zona.
También se contempla la construcción de un bulevar desde el sector de El Encanto hasta el Hospital de Danlí, una propuesta orientada a mejorar la conectividad y facilitar el acceso a los servicios de salud.
Otra de las solicitudes planteadas consiste en mejorar la carretera que conecta el sector hospitalario con Las Manos, una vía relevante para el desplazamiento de los habitantes y la comunicación entre comunidades de la zona oriental.
Durante la sesión también está prevista la condecoración de José Celín Discua Elvir, exdiputado por el departamento de El Paraíso y dirigente del Partido Nacional, como reconocimiento a su trayectoria en la política hondureña.
Además de las iniciativas viales, se espera que los alcaldes y representantes locales expongan necesidades relacionadas con los servicios públicos y el desarrollo de sus municipios, con el propósito de plantear demandas ante los diputados y las instituciones competentes.Además de las iniciativas viales, se espera que los alcaldes y representantes locales expongan necesidades relacionadas con los servicios públicos y el desarrollo de sus municipios, con el propósito de plantear demandas ante los diputados y las instituciones competentes.