Esta ciudad de Honduras no tendrá luz eléctrica este viernes 5 de septiembre

La Enee programó cortes de energía de nueve horas en una extensa lista de barrios y colonias de esta ciudad del litoral atlántico de Honduras.

1 de 8

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó sobre los sectores que estarán sin energía eléctrica este viernes 5 de septiembre de 2025 en Honduras.

2 de 8

La estatal eléctrica indicó que los cortes de luz se prolongarán por nueve horas en una ciudad del litoral atlántico del país.

3 de 8

La Enee explicó que las interrupciones del servicio se deben a trabajos de mantenimiento con el fin de mejorar la red eléctrica nacional.

4 de 8

Las autoridades piden a la población tomar las medidas pertinentes del caso para evitar inconvenientes con los cortes de luz programados.

5 de 8

Sectores de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, que no tendrán luz este viernes desde las 8:00 am a 5:00 pm.

6 de 8

La Ceiba, Atlántida: 8:00 am - 5:00 pm.

7 de 8

8 de 8

