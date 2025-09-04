Esta ciudad de Honduras no tendrá luz eléctrica este viernes 5 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó sobre los sectores que estarán sin energía eléctrica este viernes 5 de septiembre de 2025 en Honduras.
La estatal eléctrica indicó que los cortes de luz se prolongarán por nueve horas en una ciudad del litoral atlántico del país.
La Enee explicó que las interrupciones del servicio se deben a trabajos de mantenimiento con el fin de mejorar la red eléctrica nacional.
Las autoridades piden a la población tomar las medidas pertinentes del caso para evitar inconvenientes con los cortes de luz programados.
Sectores de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, que no tendrán luz este viernes desde las 8:00 am a 5:00 pm.
